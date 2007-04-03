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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Провидец
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Додано: Вів 20 лис, 2018 23:25
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barabass
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Додано: Вів 20 лис, 2018 23:48
Повний дурень- купляти по 19700. Найбільше народ купляв ро 2000-4000$,але і він тепер в небезпеці.
Далі ще буде. По 100к не надійтеся))
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Ethereum
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Додано: Сер 21 лис, 2018 00:57
Ethereum написав:
Повний дурень- купляти по 19700. Найбільше народ купляв ро 2000-4000$,але і він тепер в небезпеці.
Далі ще буде. По 100к не надійтеся))
А чо не надеяться? Может, через несколько лет и будет по 100к
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phantom_systems
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Додано: Сер 21 лис, 2018 04:27
phantom_systems написав: Ethereum написав:
Повний дурень- купляти по 19700. Найбільше народ купляв ро 2000-4000$,але і він тепер в небезпеці.
Далі ще буде. По 100к не надійтеся))
А чо не надеяться? Может, через несколько лет и будет по 100к
Надіятися на повернення навіть "to the Moon" це те саме що надіятися на недвигу по 1000-2000$ )) ,не говорячи про стрибок на 100к. Хіба що Трамп разом з компанією прикупить біток,тоді можливо))
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Ethereum
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Додано: Сер 21 лис, 2018 09:05
Ethereum написав:
Надіятися на повернення навіть "to the Moon" це те саме що надіятися на недвигу по 1000-2000$
Тобто реально, бо в Києві є нерухомість й подорожче
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Faceless
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