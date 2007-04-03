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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 20 лис, 2018 19:57
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
)))
Додано: Вів 20 лис, 2018 23:25
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
- дедушку свалили! 70 лет живу такого не видел! это все фошисты! биндеры!
Додано: Вів 20 лис, 2018 23:48
Повний дурень- купляти по 19700. Найбільше народ купляв ро 2000-4000$,але і він тепер в небезпеці.
Далі ще буде. По 100к не надійтеся))
Додано: Сер 21 лис, 2018 00:57
Додано: Сер 21 лис, 2018 04:27
Надіятися на повернення навіть "to the Moon" це те саме що надіятися на недвигу по 1000-2000$ )) ,не говорячи про стрибок на 100к. Хіба що Трамп разом з компанією прикупить біток,тоді можливо))
Додано: Сер 21 лис, 2018 09:05
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Тобто реально, бо в Києві є нерухомість й подорожче
Додано: Сер 21 лис, 2018 10:45
Не дождетесь...
А насчет "давно не видно", Вы просто невнимательно читаете.
Сейчас, на медвежьем рынке, на некоторых биржах неплохо смотрятся шорты со стопом... Так тоже можно
И... к Вашим 3000 за биткойн, конечно, стало ближе, но пока их нет. Надо было таки нам поспорить.
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
Додано: Сер 21 лис, 2018 12:56
Ломать - не строить
Падение интереса к добыче криптовалют, дефицит процессоров Intel, отсутствие подходящих для интересного апгрейда флагманских видеокарт, ценник на которые выходит за рамки разумного, торговая война США и Китая, а также прочие неприятности. В результате, активность на компьютерном рынке в обычно хороший для торговли сезон значительно снизилась. Хуже всего, что эти проблемы переползут в четвёртый квартал, когда предпраздничная активность заставляет сметать с полок любой мало-мальски интересный товар. Но не в этот раз. Самое неприятное начнётся в первом квартале нового года и продолжится во втором — довольно мрачная перспектива, которую рисуют источники сайта DigiTimes, знакомые с экономической ситуацией среди производителей компьютерных комплектующих.
Додано: Сер 21 лис, 2018 21:22
Нашу ветку пропиарили даже в
Мелочь - а приятно!
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
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