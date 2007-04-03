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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1371137213731374

Рівень відкупу Біткойну, $?

Криптовалюты , рынок криптовалют 6.5 5 175
1) $6250 і вище
22%
38
2) $6000-$6249
4%
7
3) $5900-$5999
2%
4
4) $5750-$5899
3%
5
5) $5500-$5749
4%
7
6) $5000-$5499
7%
12
7) $4500-$4999
7%
13
8 $3500-$4499
8%
14
9) $2500-$3499
6%
11
10) нижче $2500
37%
64
Всього голосів : 175
Повідомлення Додано: Сер 21 лис, 2018 23:38

  Витаха написав:До скольки отрастёт? 5500-5800?

До 500. От 100 :)
До конца 2017 года минимальная цена в сданной беспроблемной новостройке Киева (не пригород) не опустится ниже 14000/м2 за однокомнатную квартиру.
spitfirekdv
 
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