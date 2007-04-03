До 500. От 100
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 21 лис, 2018 23:38
До конца 2017 года минимальная цена в сданной беспроблемной новостройке Киева (не пригород) не опустится ниже 14000/м2 за однокомнатную квартиру.
Додано: Чет 22 лис, 2018 12:02
Склады Gigabyte забиты 3D-картами
В результате этот квартал может оказаться для Gigabyte убыточным.
По мнению отраслевых наблюдателей, компания Gigabyte Technology может завершить этот квартал чистым убытком.
Кроме того, из-за стремительно слабевшего спроса со стороны добытчиков криптовалют производитель еще во втором квартале столкнулся с накоплением складских запасов графических карт. В третьем квартале компании пришлось начать списывать потери, связанные с затовариванием.
Увеличению расходов Gigabyte способствуют дефект, выявленный в графических процессорах Nvidia нового поколения.
В итоге операционная прибыль Gigabyte в третьем квартале нырнула в минус, но доходы, не связанные с операциями, все же помогли показать в отчете чистую прибыль. В четвертом квартале ситуация ухудшилась, так что этот номер уже не пройдет.
Додано: Чет 22 лис, 2018 12:43
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Столько визгу было, что ниже стоимости майнинга крипта не упадет. Да упадет и в ноль, и потянет за собой кучу банкроств и самоубийств.
Додано: Чет 22 лис, 2018 12:44
Первый в мире криптовалютный ETP( exchange traded product) он же ETF появится на Швейцарской бирже через неделю
За последние несколько лет в США было предпринято не мало попыток запустить биткоин-ETF, но ни одна из них не увенчалась успехом. Многие аналитики считают, что криптовалютные ETF — это как раз то, что сейчас нужно крипторынку: он даст институциональным инвесторам возможность напрямую участвовать в торговле активами, без надобности их приобретения.
ETF (Exchange Traded Funds) – иностранные биржевые инвестиционные фонды, ценные бумаги которых торгуются на бирже, или, другими словами, прозрачная “упаковка”, в которой можно купить “весь рынок целиком”, т.е. через брокерский счет вложиться во все ценные бумаги, входящие в соответствующий индекс.
ETF от биржи SIX
И вот Швейцарская биржа SIX, являющейся четвертой в Европе по капитализации ($1,6 трлн) сегодня объявила, что первый криптовалютный ETF появится у нее в листинге уже на следующее неделе.
Отметим, что ETP и ETF в целом отличаются, но суть у них одна — они дают доступ к инвестированию в криптовалюты компаниям и лицам, уже работающим с традиционными биржами.
Amun AG, компания-создатель этого ETF, сегодня получила официальное одобрение от регулятора.
Хани Рашван, соучредитель и CEO компании сказал:
“Amun-ETF позволит институциональным инвесторам, ограниченным лишь возможностью покупать ценные бумаги, торговать криптовалютами без надобности заводить собственный счет в соответствующем депозитарии. Выиграют также и обычные трейдеры, которые находятся в юрисдикциях, не позволяющих торговать криптовалютами”.
Основой продукта является индекс корзины Amun Crypto (HODL5), индекс, состоящий из четырех наиболее ликвидных криптовых валют, определенных рыночной капитализацией, то есть биткойн (BTC), (ETH), (XRP) и (LTC). Продукт полностью обеспечен. Flow Traders выступает в качестве маркет-мейкера для этого продукта, гарантирующего ликвидность в течение торговых часов.
Проще говоря, когда клиент купит одну акцию этого фонда, компания купит cоответствующее число криптовалют и отправит их в депозитарий на хранение.
Додано: Чет 22 лис, 2018 12:44
я пока держусь, тока на каняке
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Чет 22 лис, 2018 12:54
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