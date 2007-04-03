Додано: Чет 22 лис, 2018 12:44

Первый в мире криптовалютный ETP( exchange traded product) он же ETF появится на Швейцарской бирже через неделюЗа последние несколько лет в США было предпринято не мало попыток запустить биткоин-ETF, но ни одна из них не увенчалась успехом. Многие аналитики считают, что криптовалютные ETF — это как раз то, что сейчас нужно крипторынку: он даст институциональным инвесторам возможность напрямую участвовать в торговле активами, без надобности их приобретения.ETF (Exchange Traded Funds) – иностранные биржевые инвестиционные фонды, ценные бумаги которых торгуются на бирже, или, другими словами, прозрачная “упаковка”, в которой можно купить “весь рынок целиком”, т.е. через брокерский счет вложиться во все ценные бумаги, входящие в соответствующий индекс.ETF от биржи SIXИ вот Швейцарская биржа SIX, являющейся четвертой в Европе по капитализации ($1,6 трлн) сегодня объявила, что первый криптовалютный ETF появится у нее в листинге уже на следующее неделе.Отметим, что ETP и ETF в целом отличаются, но суть у них одна — они дают доступ к инвестированию в криптовалюты компаниям и лицам, уже работающим с традиционными биржами.Amun AG, компания-создатель этого ETF, сегодня получила официальное одобрение от регулятора.Хани Рашван, соучредитель и CEO компании сказал:“Amun-ETF позволит институциональным инвесторам, ограниченным лишь возможностью покупать ценные бумаги, торговать криптовалютами без надобности заводить собственный счет в соответствующем депозитарии. Выиграют также и обычные трейдеры, которые находятся в юрисдикциях, не позволяющих торговать криптовалютами”.Основой продукта является индекс корзины Amun Crypto (HODL5), индекс, состоящий из четырех наиболее ликвидных криптовых валют, определенных рыночной капитализацией, то есть биткойн (BTC), (ETH), (XRP) и (LTC). Продукт полностью обеспечен. Flow Traders выступает в качестве маркет-мейкера для этого продукта, гарантирующего ликвидность в течение торговых часов.Проще говоря, когда клиент купит одну акцию этого фонда, компания купит cоответствующее число криптовалют и отправит их в депозитарий на хранение.