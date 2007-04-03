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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1372137313741375

Рівень відкупу Біткойну, $?

Криптовалюты , рынок криптовалют 6.5 5 177
1) $6250 і вище
21%
38
2) $6000-$6249
4%
7
3) $5900-$5999
2%
4
4) $5750-$5899
3%
5
5) $5500-$5749
4%
7
6) $5000-$5499
7%
12
7) $4500-$4999
7%
13
8 $3500-$4499
8%
14
9) $2500-$3499
7%
12
10) нижче $2500
37%
65
Всього голосів : 177
Повідомлення Додано: П'ят 23 лис, 2018 08:42

Блин, как же мне нравится скулеж людей, не умеющих управлять своими рисками.
Дно еще обновим, другое дело, успеем ли до нового года.
В рынке остались лонгисты с уровней 5700, значит, возможно, сходим еще на 5500.
Но сначала длжны дожать всех скулящих, поэтому будет еще поход вниз.
У мелких майнеров походу скоро начнется мясо :mrgreen:
artist_007
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лис, 2018 09:59

Наливайте праздничные бокалы, господа спекулянты криптовалютой.

"К моменту голосования из проекта бюджета на 2019 год исчез целый блок, который предусматривал налогообложение доходов, полученных от операций с криптовалютой (что и обеспечило голоса части депутатов, которые являются крупными владельцами биткоинов)."
freeze
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лис, 2018 15:32

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

  freeze написав:Наливайте праздничные бокалы


Электроэнергия на оптовом рынке подорожает более чем на 15%.

https://news.finance.ua/ru/news/-/43913 ... chem-na-15

Крипта дешевеет, электроэнергия дорожает. Двойной капкан для зазевавшегося кандидата в миллиардеры.
Чукча2
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лис, 2018 15:36

  Чукча2 написав:
  freeze написав:Наливайте праздничные бокалы


Электроэнергия на оптовом рынке подорожает более чем на 15%.

https://news.finance.ua/ru/news/-/43913 ... chem-na-15

Крипта дешевеет, электроэнергия дорожает. Двойной капкан для зазевавшегося кандидата в миллиардеры.

Так логічно. Біток теж 15%. Правда мінус:-)
Всім процвітання!
Первый
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лис, 2018 15:53

  Первый написав:
  Чукча2 написав:
  freeze написав:Наливайте праздничные бокалы


Электроэнергия на оптовом рынке подорожает более чем на 15%.

https://news.finance.ua/ru/news/-/43913 ... chem-na-15

Крипта дешевеет, электроэнергия дорожает. Двойной капкан для зазевавшегося кандидата в миллиардеры.

Так логічно. Біток теж 15%. Правда мінус:-)

Биток вообще то минус 30%
Zebra
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лис, 2018 15:53

  Первый написав:
  Чукча2 написав:
  freeze написав:Наливайте праздничные бокалы


Электроэнергия на оптовом рынке подорожает более чем на 15%.

https://news.finance.ua/ru/news/-/43913 ... chem-na-15

Крипта дешевеет, электроэнергия дорожает. Двойной капкан для зазевавшегося кандидата в миллиардеры.

Так логічно. Біток теж 15%. Правда мінус:-)

Биток вообще то минус 30%
Zebra
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лис, 2018 16:18

  freeze написав:Наливайте праздничные бокалы, господа спекулянты криптовалютой.

"К моменту голосования из проекта бюджета на 2019 год исчез целый блок, который предусматривал налогообложение доходов, полученных от операций с криптовалютой (что и обеспечило голоса части депутатов, которые являются крупными владельцами биткоинов)."

Это был легкий компромисс - понятно, что никаких серьезных доходов от операций с криптовалютами в 2019м не планируется - одни убытки. В 2020м введут.
airmax78
 
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