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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 23 лис, 2018 08:42
Блин, как же мне нравится скулеж людей, не умеющих управлять своими рисками.
Дно еще обновим, другое дело, успеем ли до нового года.
В рынке остались лонгисты с уровней 5700, значит, возможно, сходим еще на 5500.
Но сначала длжны дожать всех скулящих, поэтому будет еще поход вниз.
У мелких майнеров походу скоро начнется мясо
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artist_007
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Додано: П'ят 23 лис, 2018 09:59
Наливайте праздничные бокалы, господа спекулянты криптовалютой.
"К моменту голосования из проекта бюджета на 2019 год исчез целый блок, который предусматривал налогообложение доходов, полученных от операций с криптовалютой (что и обеспечило голоса части депутатов, которые являются крупными владельцами биткоинов)."
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freeze
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Додано: П'ят 23 лис, 2018 15:32
freeze написав:
Наливайте праздничные бокалы
Электроэнергия на оптовом рынке подорожает более чем на 15%.https://news.finance.ua/ru/news/-/43913 ... chem-na-15
Крипта дешевеет, электроэнергия дорожает. Двойной капкан для зазевавшегося кандидата в миллиардеры.
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Чукча2
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Додано: П'ят 23 лис, 2018 15:36
Чукча2 написав: freeze написав:
Наливайте праздничные бокалы
Электроэнергия на оптовом рынке подорожает более чем на 15%.https://news.finance.ua/ru/news/-/43913 ... chem-na-15
Крипта дешевеет, электроэнергия дорожает. Двойной капкан для зазевавшегося кандидата в миллиардеры.
Так логічно. Біток теж 15%. Правда мінус:-)
Всім процвітання!
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Первый
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Додано: П'ят 23 лис, 2018 15:53
Первый написав: Чукча2 написав: freeze написав:
Наливайте праздничные бокалы
Электроэнергия на оптовом рынке подорожает более чем на 15%.https://news.finance.ua/ru/news/-/43913 ... chem-na-15
Крипта дешевеет, электроэнергия дорожает. Двойной капкан для зазевавшегося кандидата в миллиардеры.
Так логічно. Біток теж 15%. Правда мінус:-)
Биток вообще то минус 30%
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Zebra
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Додано: П'ят 23 лис, 2018 15:53
Первый написав: Чукча2 написав: freeze написав:
Наливайте праздничные бокалы
Электроэнергия на оптовом рынке подорожает более чем на 15%.https://news.finance.ua/ru/news/-/43913 ... chem-na-15
Крипта дешевеет, электроэнергия дорожает. Двойной капкан для зазевавшегося кандидата в миллиардеры.
Так логічно. Біток теж 15%. Правда мінус:-)
Биток вообще то минус 30%
-
Zebra
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Додано: П'ят 23 лис, 2018 16:18
freeze написав:
Наливайте праздничные бокалы, господа спекулянты криптовалютой.
"К моменту голосования из проекта бюджета на 2019 год исчез целый блок, который предусматривал налогообложение доходов, полученных от операций с криптовалютой (что и обеспечило голоса части депутатов, которые являются крупными владельцами биткоинов)."
Это был легкий компромисс - понятно, что никаких серьезных доходов от операций с криптовалютами в 2019м не планируется - одни убытки. В 2020м введут.
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airmax78
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Додано: Суб 24 лис, 2018 13:05
artist_007 написав:
У мелких майнеров походу скоро начнется мясо
Внимание вопрос - каким образом майнеры имели профит при цене биткоина 100$?
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Kriptogedon
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Додано: Суб 24 лис, 2018 13:21
Kriptogedon написав: artist_007 написав:
У мелких майнеров походу скоро начнется мясо
Внимание вопрос - каким образом майнеры имели профит при цене биткоина 100$?
Уровень сложности был совсем другой + многие тырили и продолжают тырить липистричество у работодателей. Просто при сегодняшнем уровне сложности долго тырить - палевно. Совсем что-то бесконтрольное должно быть. Типа института Патона.
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airmax78
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