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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1373137413751376

Рівень відкупу Біткойну, $?

Криптовалюты , рынок криптовалют 6.5 5 177
1) $6250 і вище
21%
38
2) $6000-$6249
4%
7
3) $5900-$5999
2%
4
4) $5750-$5899
3%
5
5) $5500-$5749
4%
7
6) $5000-$5499
7%
12
7) $4500-$4999
7%
13
8 $3500-$4499
8%
14
9) $2500-$3499
7%
12
10) нижче $2500
37%
65
Всього голосів : 177
Повідомлення Додано: Нед 25 лис, 2018 00:25

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Падает биток очень быстро. Уже 40% потерял.
Zebra
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Повідомлення Додано: Нед 25 лис, 2018 00:54

  Zebra написав:Падает биток очень быстро. Уже 40% потерял.

"Падений без отскоков не бывает" (С) Зебра :)
Кукл очень быстр, на хвост сесть явно не получится.
artist_007
 
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Повідомлення Додано: Нед 25 лис, 2018 00:59

  artist_007 написав:
  Zebra написав:Падает биток очень быстро. Уже 40% потерял.

"Падений без отскоков не бывает" (С) Зебра :)
Кукл очень быстр, на хвост сесть явно не получится.

Откуда отскок будет я уже не берусь сказать, бытует мнение что 3000 "дно", но как правило дно пробивается и получаем второе. Возможно это 2500. Потом отскок на 5000.
Zebra
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Повідомлення Додано: Нед 25 лис, 2018 01:14

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

3820.8$
-533.27$ -12.2476%
Курс открытия 4354.07$
LEXX
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