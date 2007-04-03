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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 25 лис, 2018 00:25
Падает биток очень быстро. Уже 40% потерял.
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Zebra
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Додано: Нед 25 лис, 2018 00:54
Zebra написав:
Падает биток очень быстро. Уже 40% потерял.
"Падений без отскоков не бывает" (С) Зебра
Кукл очень быстр, на хвост сесть явно не получится.
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artist_007
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Додано: Нед 25 лис, 2018 00:59
artist_007 написав: Zebra написав:
Падает биток очень быстро. Уже 40% потерял.
"Падений без отскоков не бывает" (С) Зебра
Кукл очень быстр, на хвост сесть явно не получится.
Откуда отскок будет я уже не берусь сказать, бытует мнение что 3000 "дно", но как правило дно пробивается и получаем второе. Возможно это 2500. Потом отскок на 5000.
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Zebra
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Додано: Нед 25 лис, 2018 01:14
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