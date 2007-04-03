|
|
|
Криптовалюты , рынок криптовалют
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 25 лис, 2018 00:25
Падает биток очень быстро. Уже 40% потерял.
-
Zebra
-
-
- Повідомлень: 6393
- З нами з: 21.09.12
- Подякував: 475 раз.
- Подякували: 787 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 25 лис, 2018 00:54
Zebra написав:
Падает биток очень быстро. Уже 40% потерял.
"Падений без отскоков не бывает" (С) Зебра
Кукл очень быстр, на хвост сесть явно не получится.
-
artist_007
-
-
- Повідомлень: 1091
- З нами з: 02.01.11
- Подякував: 9 раз.
- Подякували: 212 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 25 лис, 2018 00:59
artist_007 написав: Zebra написав:
Падает биток очень быстро. Уже 40% потерял.
"Падений без отскоков не бывает" (С) Зебра
Кукл очень быстр, на хвост сесть явно не получится.
Откуда отскок будет я уже не берусь сказать, бытует мнение что 3000 "дно", но как правило дно пробивается и получаем второе. Возможно это 2500. Потом отскок на 5000.
-
Zebra
-
-
- Повідомлень: 6393
- З нами з: 21.09.12
- Подякував: 475 раз.
- Подякували: 787 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 25 лис, 2018 01:14
3820.8$
-533.27$ -12.2476%
Курс открытия 4354.07$
-
LEXX
-
-
- Повідомлень: 236
- З нами з: 11.03.14
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 18 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 25 лис, 2018 02:06
С понедельника вангую взрывной рост. Запомните этот пост.
-
Zebra
-
-
- Повідомлень: 6393
- З нами з: 21.09.12
- Подякував: 475 раз.
- Подякували: 787 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 25 лис, 2018 02:44
На $3500 ещё можем сходить, а затем хорошие шансы неслабо отскочить.
-
phantom_systems
-
-
- Повідомлень: 733
- З нами з: 14.04.15
- Подякував: 8 раз.
- Подякували: 131 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 25 лис, 2018 04:15
Если майнеры начнут массово выключать свои асики, чтобы не нести убытков - значит ли это, что трансакции будут проходить дольше, а затем вовсе остановятся? Если сеть ляжет и крипту нельзя будет переводить через блокчейн - цена вероятно обвалится в ноль.
У матросов нет стоп-лоссов
-
Tegularius
-
-
- Повідомлень: 738
- З нами з: 11.02.14
- Подякував: 117 раз.
- Подякували: 116 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 25 лис, 2018 06:04
Tegularius написав:
Если майнеры начнут массово выключать свои асики, чтобы не нести убытков - значит ли это, что трансакции будут проходить дольше, а затем вовсе остановятся? Если сеть ляжет и крипту нельзя будет переводить через блокчейн - цена вероятно обвалится в ноль.
Будет падать сложность и все будет работать хоть на 2 асиках в консенсусе.
-
Zebra
-
-
- Повідомлень: 6393
- З нами з: 21.09.12
- Подякував: 475 раз.
- Подякували: 787 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 25 лис, 2018 09:16
Zebra написав:
С понедельника вангую взрывной рост. Запомните этот пост.
Ты вошел в крипту? Эфир по 110 ведь.
Сейчас буду заводить средства на биржу и усредняться, не ожидал я этой третьей волны, после второй зашел.
-
Витаха
-
-
- Повідомлень: 146
- З нами з: 11.10.10
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 11 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 25 лис, 2018 11:45
Витаха написав: Zebra написав:
С понедельника вангую взрывной рост. Запомните этот пост.
Ты вошел в крипту? Эфир по 110 ведь.
Сейчас буду заводить средства на биржу и усредняться, не ожидал я этой третьей волны, после второй зашел.
да, набираю позицию, перепроданность по индикаторам, отскок должен быть, хотя б на 10 баксов
-
Zebra
-
-
- Повідомлень: 6393
- З нами з: 21.09.12
- Подякував: 475 раз.
- Подякували: 787 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|68510
|170415031
|
|
|6498
|1374261
|
Суб 24 лис, 2018 13:09
ЛОБ
|
|38
|39207
|
|