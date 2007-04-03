|
|
|
Криптовалюты , рынок криптовалют
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 25 лис, 2018 12:25
Zebra крипто"валюта" приказала долго жить. МММ 2018 не доживет до 2019 года. Долларов 200 за биток может и будут давать ,разные наркодилеры.
-
awm111
-
-
- Повідомлень: 560
- З нами з: 17.03.14
- Подякував: 4 раз.
- Подякували: 106 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 25 лис, 2018 12:26
Zebra написав: Витаха написав: Zebra написав:
С понедельника вангую взрывной рост. Запомните этот пост.
Ты вошел в крипту? Эфир по 110 ведь.
Сейчас буду заводить средства на биржу и усредняться, не ожидал я этой третьей волны, после второй зашел.
да, набираю позицию, перепроданность по индикаторам, отскок должен быть, хотя б на 10 баксов
Повторюсь: и биток и эфир выглядят очень дорого. Сейчас явно паник-паник-селл, а значит дна нет.
-
lrs7719
-
-
- Повідомлень: 1379
- З нами з: 13.07.16
- Подякував: 216 раз.
- Подякували: 171 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|68510
|170415010
|
|
|6498
|1374261
|
Суб 24 лис, 2018 13:09
ЛОБ
|
|38
|39207
|
|