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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1374137513761377

Рівень відкупу Біткойну, $?

Криптовалюты , рынок криптовалют 6.5 5 178
1) $6250 і вище
21%
38
2) $6000-$6249
4%
7
3) $5900-$5999
2%
4
4) $5750-$5899
3%
5
5) $5500-$5749
4%
7
6) $5000-$5499
7%
12
7) $4500-$4999
7%
13
8 $3500-$4499
8%
14
9) $2500-$3499
7%
12
10) нижче $2500
37%
66
Всього голосів : 178
Повідомлення Додано: Нед 25 лис, 2018 12:25

Zebra крипто"валюта" приказала долго жить. МММ 2018 не доживет до 2019 года. Долларов 200 за биток может и будут давать ,разные наркодилеры.
awm111
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Повідомлення Додано: Нед 25 лис, 2018 12:26

  Zebra написав:
  Витаха написав:
  Zebra написав:С понедельника вангую взрывной рост. Запомните этот пост.

Ты вошел в крипту? Эфир по 110 ведь.
Сейчас буду заводить средства на биржу и усредняться, не ожидал я этой третьей волны, после второй зашел.

да, набираю позицию, перепроданность по индикаторам, отскок должен быть, хотя б на 10 баксов


Повторюсь: и биток и эфир выглядят очень дорого. Сейчас явно паник-паник-селл, а значит дна нет.
lrs7719
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  #<1 ... 1374137513761377
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