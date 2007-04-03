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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1374137513761377

Рівень відкупу Біткойну, $?

Криптовалюты , рынок криптовалют 6.5 5 178
1) $6250 і вище
21%
38
2) $6000-$6249
4%
7
3) $5900-$5999
2%
4
4) $5750-$5899
3%
5
5) $5500-$5749
4%
7
6) $5000-$5499
7%
12
7) $4500-$4999
7%
13
8 $3500-$4499
8%
14
9) $2500-$3499
7%
12
10) нижче $2500
37%
66
Всього голосів : 178
Повідомлення Додано: Нед 25 лис, 2018 12:25

Zebra крипто"валюта" приказала долго жить. МММ 2018 не доживет до 2019 года. Долларов 200 за биток может и будут давать ,разные наркодилеры.
awm111
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Повідомлення Додано: Нед 25 лис, 2018 12:26

  Zebra написав:
  Витаха написав:
  Zebra написав:С понедельника вангую взрывной рост. Запомните этот пост.

Ты вошел в крипту? Эфир по 110 ведь.
Сейчас буду заводить средства на биржу и усредняться, не ожидал я этой третьей волны, после второй зашел.

да, набираю позицию, перепроданность по индикаторам, отскок должен быть, хотя б на 10 баксов


Повторюсь: и биток и эфир выглядят очень дорого. Сейчас явно паник-паник-селл, а значит дна нет.
lrs7719
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Повідомлення Додано: Нед 25 лис, 2018 12:42

  lrs7719 написав:
  Zebra написав:
  Zebra написав:С понедельника вангую взрывной рост. Запомните этот пост.

да, набираю позицию, перепроданность по индикаторам, отскок должен быть, хотя б на 10 баксов


Повторюсь: и биток и эфир выглядят очень дорого. Сейчас явно паник-паник-селл, а значит дна нет.

так шооо, пока не докупаться по эфиру и риплу, подождать до НГ?
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Нед 25 лис, 2018 12:58

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

3650 похоже на дно, должен быть отскок.

После паник-паник селла всегда идёт паник бай.

Уже взлетаем.
Витаха
 
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Повідомлення Додано: Нед 25 лис, 2018 13:33

  clientage написав:

Повторюсь: и биток и эфир выглядят очень дорого. Сейчас явно паник-паник-селл, а значит дна нет.

так шооо, пока не докупаться по эфиру и риплу, подождать до НГ?[/quote]

up to you :wink:
Идеи есть по данному активу? Или просто думка/вера - ой как дешёво, надо брать?
Новостной фон - сплошная опа. По технике - вообще дна не видно.
lrs7719
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Повідомлення Додано: Нед 25 лис, 2018 13:43

  clientage написав:так шооо, пока не докупаться по эфиру и риплу, подождать до НГ?

а вы докупаетесь? :D
путь украинского миллионера: от кэшбека до биткоина.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Нед 25 лис, 2018 13:45

  Yuri_T написав:
  clientage написав:так шооо, пока не докупаться по эфиру и риплу, подождать до НГ?

а вы докупаетесь? :D
путь украинского миллионера: от кэшбека до биткоина.

Ага, чуток, через Куну, жена разрешила 1000 грн потратить на забаганку.
Уже комисс на вход с карты отбил :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Нед 25 лис, 2018 13:50

  clientage написав:
  Yuri_T написав:
  clientage написав:так шооо, пока не докупаться по эфиру и риплу, подождать до НГ?

а вы докупаетесь? :D
путь украинского миллионера: от кэшбека до биткоина.

Ага, чуток, через Куну, жена разрешила 1000 грн потратить на забаганку.
Уже комисс на вход с карты отбил :)

стопы ставьте.
здесь диб.илы скажут, что "усреднитесь", но не забывайте, что усреднение на падающем убило больше, чем евреев в холокост.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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