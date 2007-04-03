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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 25 лис, 2018 12:25
Zebra крипто"валюта" приказала долго жить. МММ 2018 не доживет до 2019 года. Долларов 200 за биток может и будут давать ,разные наркодилеры.
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awm111
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Додано: Нед 25 лис, 2018 12:26
Zebra написав: Витаха написав: Zebra написав:
С понедельника вангую взрывной рост. Запомните этот пост.
Ты вошел в крипту? Эфир по 110 ведь.
Сейчас буду заводить средства на биржу и усредняться, не ожидал я этой третьей волны, после второй зашел.
да, набираю позицию, перепроданность по индикаторам, отскок должен быть, хотя б на 10 баксов
Повторюсь: и биток и эфир выглядят очень дорого. Сейчас явно паник-паник-селл, а значит дна нет.
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lrs7719
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Додано: Нед 25 лис, 2018 12:42
lrs7719 написав: Zebra написав: Zebra написав:
С понедельника вангую взрывной рост. Запомните этот пост.
да, набираю позицию, перепроданность по индикаторам, отскок должен быть, хотя б на 10 баксов
Повторюсь: и биток и эфир выглядят очень дорого. Сейчас явно паник-паник-селл, а значит дна нет.
так шооо, пока не докупаться по эфиру и риплу, подождать до НГ?
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Нед 25 лис, 2018 12:58
3650 похоже на дно, должен быть отскок.
После паник-паник селла всегда идёт паник бай.
Уже взлетаем.
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Витаха
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Додано: Нед 25 лис, 2018 13:33
clientage написав:
Повторюсь: и биток и эфир выглядят очень дорого. Сейчас явно паник-паник-селл, а значит дна нет.
так шооо, пока не докупаться по эфиру и риплу, подождать до НГ?[/quote]
up to you
Идеи есть по данному активу? Или просто думка/вера - ой как дешёво, надо брать?
Новостной фон - сплошная опа. По технике - вообще дна не видно.
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lrs7719
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Додано: Нед 25 лис, 2018 13:43
clientage написав:
так шооо, пока не докупаться по эфиру и риплу, подождать до НГ?
а вы докупаетесь?
путь украинского миллионера: от кэшбека до биткоина.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
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Yuri_T
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Додано: Нед 25 лис, 2018 13:45
Yuri_T написав: clientage написав:
так шооо, пока не докупаться по эфиру и риплу, подождать до НГ?
а вы докупаетесь?
путь украинского миллионера: от кэшбека до биткоина.
Ага, чуток, через Куну, жена разрешила 1000 грн потратить на забаганку.
Уже комисс на вход с карты отбил
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Нед 25 лис, 2018 13:50
clientage написав: Yuri_T написав: clientage написав:
так шооо, пока не докупаться по эфиру и риплу, подождать до НГ?
а вы докупаетесь?
путь украинского миллионера: от кэшбека до биткоина.
Ага, чуток, через Куну, жена разрешила 1000 грн потратить на забаганку.
Уже комисс на вход с карты отбил
стопы ставьте.
здесь диб.илы скажут, что "усреднитесь", но не забывайте, что усреднение на падающем убило больше, чем евреев в холокост.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
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Yuri_T
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Додано: Нед 25 лис, 2018 14:27
Yuri_T написав:
стопы ставьте.
На Куне вроде нет таких инструментов, как и на большинстве криптобирж, впрочем
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Faceless
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Додано: Нед 25 лис, 2018 14:40
Yuri_T написав:
Ага, чуток, через Куну, жена разрешила 1000 грн потратить на забаганку.
Уже комисс на вход с карты отбил
стопы ставьте.
здесь диб.илы скажут, что "усреднитесь", но не забывайте, что усреднение на падающем убило больше, чем евреев в холокост.
Там нет маржиналки. Купил и забыл. Или забил
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lrs7719
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