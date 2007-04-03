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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 25 лис, 2018 14:44
Faceless написав:
На Куне вроде нет таких инструментов, как и на большинстве криптобирж, впрочем
lrs7719 написав:
Там нет маржиналки. Купил и забыл. Или забил
чудесный трейдинг
мечта холдера.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
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Yuri_T
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Додано: Нед 25 лис, 2018 14:46
Yuri_T написав:
чудесный трейдинг
скорее просто обменка с курсом лучшим, чем у Бэстченж
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: Нед 25 лис, 2018 15:40
Yuri_T написав:
стопы ставьте.
здесь диб.илы скажут, что "усреднитесь", но не забывайте, что усреднение на падающем убило больше, чем евреев в холокост.
На упавшем в 6-20 раз стопы уже не нужны. Даже если упадет ниже, все равно до сегодняшних цен отрастет.
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Додано: Нед 25 лис, 2018 15:42
Набрал эфива по 103-109 баксов. Средний 106.
Упадет ниже, войду на вторую часть котлеты.
Стоп ниже ставить не вижу смысла. Судя по отстрелу до 125 за 5 минут запас роста как минимум до 150 есть.
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Zebra
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Додано: Нед 25 лис, 2018 15:43
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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