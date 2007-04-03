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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1375137613771378

Рівень відкупу Біткойну, $?

Криптовалюты , рынок криптовалют 6.5 5 178
1) $6250 і вище
21%
38
2) $6000-$6249
4%
7
3) $5900-$5999
2%
4
4) $5750-$5899
3%
5
5) $5500-$5749
4%
7
6) $5000-$5499
7%
12
7) $4500-$4999
7%
13
8 $3500-$4499
8%
14
9) $2500-$3499
7%
12
10) нижче $2500
37%
66
Всього голосів : 178
Повідомлення Додано: Нед 25 лис, 2018 14:44

  Faceless написав:На Куне вроде нет таких инструментов, как и на большинстве криптобирж, впрочем

  lrs7719 написав:Там нет маржиналки. Купил и забыл. Или забил :D

чудесный трейдинг :mrgreen:
мечта холдера.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Нед 25 лис, 2018 14:46

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

  Yuri_T написав:чудесный трейдинг

скорее просто обменка с курсом лучшим, чем у Бэстченж :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Нед 25 лис, 2018 15:40

  Yuri_T написав:стопы ставьте.
здесь диб.илы скажут, что "усреднитесь", но не забывайте, что усреднение на падающем убило больше, чем евреев в холокост.

На упавшем в 6-20 раз стопы уже не нужны. Даже если упадет ниже, все равно до сегодняшних цен отрастет.
Zebra
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Повідомлення Додано: Нед 25 лис, 2018 15:42

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Набрал эфива по 103-109 баксов. Средний 106.
Упадет ниже, войду на вторую часть котлеты.
Стоп ниже ставить не вижу смысла. Судя по отстрелу до 125 за 5 минут запас роста как минимум до 150 есть.
Zebra
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Повідомлення Додано: Нед 25 лис, 2018 15:43

Рипл на Куне сейчас

Зображення
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Нед 25 лис, 2018 15:46

  clientage написав:Зображення

Рипл это скам, они печатают фантики как нарезают бумагу.
Эфир хотя б идут затраты на покупку оборудования и электричество и текущие цены уже ниже себестоимости. А рипл это тупо печатный станок.
Zebra
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Повідомлення Додано: Нед 25 лис, 2018 19:54

Продолжаете пиарить финансовую пирамиду? Она на пути в ноль.
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: Нед 25 лис, 2018 20:22

  hxbbgaf написав:Продолжаете пиарить финансовую пирамиду? Она на пути в ноль.


Пускай идет, куда хочет. Главное, чтобы на этом пути было побольше зубчиков вверх-вниз. И чтобы биржа не закрылась внезапно.
derbykiev
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