|
|
|
Криптовалюты , рынок криптовалют
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 25 лис, 2018 14:44
Faceless написав:
На Куне вроде нет таких инструментов, как и на большинстве криптобирж, впрочем
lrs7719 написав:
Там нет маржиналки. Купил и забыл. Или забил
чудесный трейдинг
мечта холдера.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
-
Yuri_T
-
1
-
- Повідомлень: 13317
- З нами з: 09.10.08
- Подякував: 1791 раз.
- Подякували: 3748 раз.
-
- Профіль
-
5
2
Додано: Нед 25 лис, 2018 14:46
Yuri_T написав:
чудесный трейдинг
скорее просто обменка с курсом лучшим, чем у Бэстченж
... делайте хоть что-нибудь!
-
clientage
-
1
-
- Повідомлень: 26459
- З нами з: 08.12.07
- Подякував: 2107 раз.
- Подякували: 3015 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Нед 25 лис, 2018 15:40
Yuri_T написав:
стопы ставьте.
здесь диб.илы скажут, что "усреднитесь", но не забывайте, что усреднение на падающем убило больше, чем евреев в холокост.
На упавшем в 6-20 раз стопы уже не нужны. Даже если упадет ниже, все равно до сегодняшних цен отрастет.
-
Zebra
-
-
- Повідомлень: 6400
- З нами з: 21.09.12
- Подякував: 476 раз.
- Подякували: 787 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 25 лис, 2018 15:42
Набрал эфива по 103-109 баксов. Средний 106.
Упадет ниже, войду на вторую часть котлеты.
Стоп ниже ставить не вижу смысла. Судя по отстрелу до 125 за 5 минут запас роста как минимум до 150 есть.
-
Zebra
-
-
- Повідомлень: 6400
- З нами з: 21.09.12
- Подякував: 476 раз.
- Подякували: 787 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 25 лис, 2018 15:43
... делайте хоть что-нибудь!
-
clientage
-
1
-
- Повідомлень: 26459
- З нами з: 08.12.07
- Подякував: 2107 раз.
- Подякували: 3015 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Нед 25 лис, 2018 19:54
Продолжаете пиарить финансовую пирамиду? Она на пути в ноль.
-
hxbbgaf
-
-
- Повідомлень: 20089
- З нами з: 24.08.09
- Подякував: 1184 раз.
- Подякували: 1965 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 25 лис, 2018 20:22
hxbbgaf написав:
Продолжаете пиарить финансовую пирамиду? Она на пути в ноль.
Пускай идет, куда хочет. Главное, чтобы на этом пути было побольше зубчиков вверх-вниз. И чтобы биржа не закрылась внезапно.
-
derbykiev
-
-
- Повідомлень: 100
- З нами з: 05.02.14
- Подякував: 14 раз.
- Подякували: 49 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 26 лис, 2018 01:38
Я кстати тут единственный кто прогнозировал на конец года биток 3000-4000. Эфир по $100.
Тонкое чутье. Жаль не хватало трейдерского опыта чтоб сделать иксы на падении.
-
Zebra
-
-
- Повідомлень: 6400
- З нами з: 21.09.12
- Подякував: 476 раз.
- Подякували: 787 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 26 лис, 2018 02:09
Це не кінець. Буде па 1$. Це й буде дно
-
Ethereum
-
-
- Повідомлень: 189
- З нами з: 11.02.18
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 17 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|68663
|170431911
|
|
|6500
|1374575
|
|
|38
|39214
|
|