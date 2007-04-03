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Криптовалюты ,
рынок криптовалют
Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Рівень відкупу Біткойну, $?
Криптовалюты , рынок криптовалют
6.5
5
178
1) $6250 і вище
21%
38
2) $6000-$6249
4%
7
3) $5900-$5999
2%
4
4) $5750-$5899
3%
5
5) $5500-$5749
4%
7
6) $5000-$5499
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12
7) $4500-$4999
7%
13
8 $3500-$4499
8%
14
9) $2500-$3499
7%
12
10) нижче $2500
37%
66
Всього голосів : 178
Додано: Пон 26 лис, 2018 02:40
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Да, Кефир потихоньку прижимают. На пару с Эосом.
Vitaka
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