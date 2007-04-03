|
|
|
Криптовалюты , рынок криптовалют
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 26 лис, 2018 02:09
Це не кінець. Буде па 1$. Це й буде дно
-
Ethereum
-
-
- Повідомлень: 189
- З нами з: 11.02.18
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 17 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 26 лис, 2018 02:40
Да, Кефир потихоньку прижимают. На пару с Эосом.
-
Vitaka
-
-
- Повідомлень: 1279
- З нами з: 15.10.14
- Подякував: 79 раз.
- Подякували: 109 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 26 лис, 2018 14:49
$3500 пощупали, к $4000 отыграли. Теперь вопрос, захочет ли кукл сделать подобие бычьего тренда к $5000, чтобы холдеры воспряли духом.
-
phantom_systems
-
-
- Повідомлень: 734
- З нами з: 14.04.15
- Подякував: 8 раз.
- Подякували: 131 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|68781
|170479535
|
|
|6500
|1374684
|
|
|38
|39220
|
|