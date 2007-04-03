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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1376137713781379

Рівень відкупу Біткойну, $?

Криптовалюты , рынок криптовалют 6.5 5 179
1) $6250 і вище
21%
38
2) $6000-$6249
4%
7
3) $5900-$5999
2%
4
4) $5750-$5899
3%
5
5) $5500-$5749
4%
7
6) $5000-$5499
7%
12
7) $4500-$4999
7%
13
8 $3500-$4499
8%
15
9) $2500-$3499
7%
12
10) нижче $2500
37%
66
Всього голосів : 179
Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 02:09

Це не кінець. Буде па 1$. Це й буде дно
Ethereum
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 02:40

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Да, Кефир потихоньку прижимают. На пару с Эосом.
Vitaka
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Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 14:49

$3500 пощупали, к $4000 отыграли. Теперь вопрос, захочет ли кукл сделать подобие бычьего тренда к $5000, чтобы холдеры воспряли духом.
phantom_systems
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Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 16:09

  Ethereum написав:Це не кінець. Буде па 1$. Це й буде дно

Это, вообще-то, против всяких правил. Если будет 1000, то вполне может и в 0 улететь. Если у бетховена есть хоть какое-то будущее, то на 3000 он должен остановиться железно.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 17:56

Ой, биточки опять уронили. Похоже, снова кто-то выводит остатки фарша из стойких хомячков.
antey1969
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Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 18:09

  antey1969 написав:Ой, биточки опять уронили. Похоже, снова кто-то выводит остатки фарша из стойких хомячков.

это происки накамото!
barabass
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Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 18:19

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Искаааааатель! Искаааааатель! Ау! Конец года близко. Курс 3000 за биток еще ближе. Придется вам создавать новую ветку: "Рынок криптовалют, криптовалюты". Здесь отписываться будет уже западло.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 18:22

  antey1969 написав:Ой, биточки опять уронили. Похоже, снова кто-то выводит остатки фарша из стойких хомячков.

Скоро сдадут нервы у тех, кто откупался по штуцеру и не успел выйти, ожидая, что вот-вот будет 100000. Сейчас хоть 3+Х, но можно поднять, а что будет завтра - хз. Самое страшное, если сдадут нервы у братков Винклвоссов.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 18:26

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Сейчас или "двойное дно " или $3000 под конец года. Скоро паника утрясется.
Zebra
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