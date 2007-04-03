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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 26 лис, 2018 02:09
Це не кінець. Буде па 1$. Це й буде дно
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Ethereum
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Додано: Пон 26 лис, 2018 02:40
Да, Кефир потихоньку прижимают. На пару с Эосом.
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Vitaka
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Додано: Пон 26 лис, 2018 14:49
$3500 пощупали, к $4000 отыграли. Теперь вопрос, захочет ли кукл сделать подобие бычьего тренда к $5000, чтобы холдеры воспряли духом.
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Додано: Пон 26 лис, 2018 16:09
Ethereum написав:
Це не кінець. Буде па 1$. Це й буде дно
Это, вообще-то, против всяких правил. Если будет 1000, то вполне может и в 0 улететь. Если у бетховена есть хоть какое-то будущее, то на 3000 он должен остановиться железно.
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airmax78
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Додано: Пон 26 лис, 2018 17:56
Ой, биточки опять уронили. Похоже, снова кто-то выводит остатки фарша из стойких хомячков.
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antey1969
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Додано: Пон 26 лис, 2018 18:09
antey1969 написав:
Ой, биточки опять уронили. Похоже, снова кто-то выводит остатки фарша из стойких хомячков.
это происки накамото!
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barabass
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Додано: Пон 26 лис, 2018 18:19
Искаааааатель! Искаааааатель! Ау! Конец года близко. Курс 3000 за биток еще ближе. Придется вам создавать новую ветку: "Рынок криптовалют, криптовалюты". Здесь отписываться будет уже западло.
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airmax78
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Додано: Пон 26 лис, 2018 18:22
antey1969 написав:
Ой, биточки опять уронили. Похоже, снова кто-то выводит остатки фарша из стойких хомячков.
Скоро сдадут нервы у тех, кто откупался по штуцеру и не успел выйти, ожидая, что вот-вот будет 100000. Сейчас хоть 3+Х, но можно поднять, а что будет завтра - хз. Самое страшное, если сдадут нервы у братков Винклвоссов.
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Додано: Пон 26 лис, 2018 18:26
Сейчас или "двойное дно " или $3000 под конец года. Скоро паника утрясется.
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Zebra
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