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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 26 лис, 2018 21:16
Ethereum написав:
Дурниця . Падіння до реального курсу бітка до 1000$. Фінгрупи вичікують дна. Па 3 не буде,це вже паніка ,а не поріг))
А как Вы пришли к цифре 1000? Почему не 1248, 873 или 484? Просто интересно.
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Додано: Пон 26 лис, 2018 23:01
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Надеюсь, кефир успели слить на отскоке?
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