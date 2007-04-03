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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1377137813791380

Рівень відкупу Біткойну, $?

Криптовалюты , рынок криптовалют 6.5 5 179
1) $6250 і вище
21%
38
2) $6000-$6249
4%
7
3) $5900-$5999
2%
4
4) $5750-$5899
3%
5
5) $5500-$5749
4%
7
6) $5000-$5499
7%
12
7) $4500-$4999
7%
13
8 $3500-$4499
8%
15
9) $2500-$3499
7%
12
10) нижче $2500
37%
66
Всього голосів : 179
Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 21:16

  Ethereum написав:Дурниця . Падіння до реального курсу бітка до 1000$. Фінгрупи вичікують дна. Па 3 не буде,це вже паніка ,а не поріг))


А как Вы пришли к цифре 1000? Почему не 1248, 873 или 484? Просто интересно.
Vitaka
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Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 23:01

Zebra
Надеюсь, кефир успели слить на отскоке?
antey1969
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Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 23:32

  antey1969 написав:Zebra
Надеюсь, кефир успели слить на отскоке?

Да, по 111.99, 6 баксов с эфира, не густо, 5% всего. Вернул то что потерял когда вышел по стопу на 149. Уже набираю новую позицию. Предполагаю что можем в этом коридоре повисеть (100-120)
А потом или вниз или вверх.
Думаю кто ждал эфир по 100 баксов будут какое то время откупаться.
Zebra
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Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 23:45

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Валимся, валимся, валимся. Некому удержать рынок. Хомяки в *0пе, пострижены до костей. А больше оно нах никому не надо. Где обезумевшие китайцы, корейцы, японцы, где хэджфонды, где голдманы с саксами, где Козак, в конце концов?
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 23:56

  Zebra написав:
  antey1969 написав:Zebra
Надеюсь, кефир успели слить на отскоке?

Да, по 111.99, 6 баксов с эфира, не густо, 5% всего. Вернул то что потерял когда вышел по стопу на 149. Уже набираю новую позицию. Предполагаю что можем в этом коридоре повисеть (100-120)
А потом или вниз или вверх.
Думаю кто ждал эфир по 100 баксов будут какое то время откупаться.

А ведь эфир упал меньше всего за последние дни по сравнению с битком и риплом. По сути, сейчас он наиболее потенциально опасен для холдеров
antey1969
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Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 00:08

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

antey1969, Кефир медленно и долго сползал. Уже сейчас рентабельность добычи около ноля или в минусе.
Vitaka
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Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 00:12

  antey1969 написав:
  Zebra написав:
  antey1969 написав:Zebra
Надеюсь, кефир успели слить на отскоке?

Да, по 111.99, 6 баксов с эфира, не густо, 5% всего. Вернул то что потерял когда вышел по стопу на 149. Уже набираю новую позицию. Предполагаю что можем в этом коридоре повисеть (100-120)
А потом или вниз или вверх.
Думаю кто ждал эфир по 100 баксов будут какое то время откупаться.

А ведь эфир упал меньше всего за последние дни по сравнению с битком и риплом. По сути, сейчас он наиболее потенциально опасен для холдеров

Он подошёл к психологическому уровню 100 баксов. Посмотрим, но как то слабо верю что закрепимся ниже в этом году. Итак упали с 220 до 108 на моменте по битфинекс за полторы недели.пусть даже отскока не будет на 150. Но где то флет все равно возможен.
Вхожу не на всю котлету. На 1/3.
Где то ниже 100 в случае чего усреднюсь на остальные 2/3.
Повторюсь, что на таких цифрах уже будет возможность выйти в безубыток. Хомячки будут штурмовать цифру $100 снизу не один раз.
Zebra
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