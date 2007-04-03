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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 26 лис, 2018 21:16
Ethereum написав:
Дурниця . Падіння до реального курсу бітка до 1000$. Фінгрупи вичікують дна. Па 3 не буде,це вже паніка ,а не поріг))
А как Вы пришли к цифре 1000? Почему не 1248, 873 или 484? Просто интересно.
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Додано: Пон 26 лис, 2018 23:01
Zebra
Надеюсь, кефир успели слить на отскоке?
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antey1969
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Додано: Пон 26 лис, 2018 23:32
antey1969 написав:Zebra
Надеюсь, кефир успели слить на отскоке?
Да, по 111.99, 6 баксов с эфира, не густо, 5% всего. Вернул то что потерял когда вышел по стопу на 149. Уже набираю новую позицию. Предполагаю что можем в этом коридоре повисеть (100-120)
А потом или вниз или вверх.
Думаю кто ждал эфир по 100 баксов будут какое то время откупаться.
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Zebra
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Додано: Пон 26 лис, 2018 23:45
Валимся, валимся, валимся. Некому удержать рынок. Хомяки в *0пе, пострижены до костей. А больше оно нах никому не надо. Где обезумевшие китайцы, корейцы, японцы, где хэджфонды, где голдманы с саксами, где Козак, в конце концов?
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Додано: Пон 26 лис, 2018 23:56
Zebra написав: antey1969 написав:Zebra
Надеюсь, кефир успели слить на отскоке?
Да, по 111.99, 6 баксов с эфира, не густо, 5% всего. Вернул то что потерял когда вышел по стопу на 149. Уже набираю новую позицию. Предполагаю что можем в этом коридоре повисеть (100-120)
А потом или вниз или вверх.
Думаю кто ждал эфир по 100 баксов будут какое то время откупаться.
А ведь эфир упал меньше всего за последние дни по сравнению с битком и риплом. По сути, сейчас он наиболее потенциально опасен для холдеров
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antey1969
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Додано: Вів 27 лис, 2018 00:08
antey1969, Кефир медленно и долго сползал. Уже сейчас рентабельность добычи около ноля или в минусе.
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Додано: Вів 27 лис, 2018 00:12
antey1969 написав: Zebra написав: antey1969 написав:Zebra
Надеюсь, кефир успели слить на отскоке?
Да, по 111.99, 6 баксов с эфира, не густо, 5% всего. Вернул то что потерял когда вышел по стопу на 149. Уже набираю новую позицию. Предполагаю что можем в этом коридоре повисеть (100-120)
А потом или вниз или вверх.
Думаю кто ждал эфир по 100 баксов будут какое то время откупаться.
А ведь эфир упал меньше всего за последние дни по сравнению с битком и риплом. По сути, сейчас он наиболее потенциально опасен для холдеров
Он подошёл к психологическому уровню 100 баксов. Посмотрим, но как то слабо верю что закрепимся ниже в этом году. Итак упали с 220 до 108 на моменте по битфинекс за полторы недели.пусть даже отскока не будет на 150. Но где то флет все равно возможен.
Вхожу не на всю котлету. На 1/3.
Где то ниже 100 в случае чего усреднюсь на остальные 2/3.
Повторюсь, что на таких цифрах уже будет возможность выйти в безубыток. Хомячки будут штурмовать цифру $100 снизу не один раз.
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Zebra
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