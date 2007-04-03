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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1377137813791380

Рівень відкупу Біткойну, $?

Криптовалюты , рынок криптовалют 6.6 5 180
1) $6250 і вище
21%
38
2) $6000-$6249
4%
7
3) $5900-$5999
2%
4
4) $5750-$5899
3%
5
5) $5500-$5749
4%
7
6) $5000-$5499
7%
12
7) $4500-$4999
7%
13
8 $3500-$4499
8%
15
9) $2500-$3499
7%
12
10) нижче $2500
37%
67
Всього голосів : 180
Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 23:01

Zebra
Надеюсь, кефир успели слить на отскоке?
antey1969
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Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 23:32

  antey1969 написав:Zebra
Надеюсь, кефир успели слить на отскоке?

Да, по 111.99, 6 баксов с эфира, не густо, 5% всего. Вернул то что потерял когда вышел по стопу на 149. Уже набираю новую позицию. Предполагаю что можем в этом коридоре повисеть (100-120)
А потом или вниз или вверх.
Думаю кто ждал эфир по 100 баксов будут какое то время откупаться.
Zebra
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Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 23:56

  Zebra написав:
  antey1969 написав:Zebra
Надеюсь, кефир успели слить на отскоке?

Да, по 111.99, 6 баксов с эфира, не густо, 5% всего. Вернул то что потерял когда вышел по стопу на 149. Уже набираю новую позицию. Предполагаю что можем в этом коридоре повисеть (100-120)
А потом или вниз или вверх.
Думаю кто ждал эфир по 100 баксов будут какое то время откупаться.

А ведь эфир упал меньше всего за последние дни по сравнению с битком и риплом. По сути, сейчас он наиболее потенциально опасен для холдеров
antey1969
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Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 00:08

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

antey1969, Кефир медленно и долго сползал. Уже сейчас рентабельность добычи около ноля или в минусе.
Vitaka
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Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 00:12

  antey1969 написав:
  Zebra написав:
  antey1969 написав:Zebra
Надеюсь, кефир успели слить на отскоке?

Да, по 111.99, 6 баксов с эфира, не густо, 5% всего. Вернул то что потерял когда вышел по стопу на 149. Уже набираю новую позицию. Предполагаю что можем в этом коридоре повисеть (100-120)
А потом или вниз или вверх.
Думаю кто ждал эфир по 100 баксов будут какое то время откупаться.

А ведь эфир упал меньше всего за последние дни по сравнению с битком и риплом. По сути, сейчас он наиболее потенциально опасен для холдеров

Он подошёл к психологическому уровню 100 баксов. Посмотрим, но как то слабо верю что закрепимся ниже в этом году. Итак упали с 220 до 108 на моменте по битфинекс за полторы недели.пусть даже отскока не будет на 150. Но где то флет все равно возможен.
Вхожу не на всю котлету. На 1/3.
Где то ниже 100 в случае чего усреднюсь на остальные 2/3.
Повторюсь, что на таких цифрах уже будет возможность выйти в безубыток. Хомячки будут штурмовать цифру $100 снизу не один раз.
Zebra
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Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 11:15

  Zebra написав:С понедельника вангую взрывной рост. Запомните этот пост.

Запомнили 8) :mrgreen:
Забыли написАть, с какого понедельника :P
artist_007
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 11:23

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Всё не угомонитесь, ребята ребята
Бегите на базар за творогом и мёдом, вроде где то пока принимают.....
Чукча2
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Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 11:32

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Шо та вспомнил про "папу", интересно... как они там....

https://deadbees.net/on-prodal-vsyo-v-o ... -bitkoiny/

Многодетный отец продал за биткоины все имущество и поселился с детьми в кемпинге
Чукча2
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Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 12:22

  Чукча2 написав:Шо та вспомнил про "папу", интересно... как они там....

https://deadbees.net/on-prodal-vsyo-v-o ... -bitkoiny/

Многодетный отец продал за биткоины все имущество и поселился с детьми в кемпинге

Да он, к сожалению, не один такой. Даже на этой ветке был человек, который в кредиты залез. Очень жестко, конечно, получилось. Я покупал после сворачивания в 2 раза. Фиксанул один раз прибыль в размере 10% от капитала (50% на позиции). И уже 30% капитала потерял. Можно только посочувствовать народу, который ходлит большие позиции с 17-15-12... или эфир с 1000 или риппл с 90 центов.
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Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 12:35

Чукча2
Вот он, судя по https://twitter.com/Diditaihuttu, надеется на лучшее.
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