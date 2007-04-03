Zebra
Надеюсь, кефир успели слить на отскоке?
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 26 лис, 2018 23:32
Да, по 111.99, 6 баксов с эфира, не густо, 5% всего. Вернул то что потерял когда вышел по стопу на 149. Уже набираю новую позицию. Предполагаю что можем в этом коридоре повисеть (100-120)
А потом или вниз или вверх.
Думаю кто ждал эфир по 100 баксов будут какое то время откупаться.
Додано: Пон 26 лис, 2018 23:56
А ведь эфир упал меньше всего за последние дни по сравнению с битком и риплом. По сути, сейчас он наиболее потенциально опасен для холдеров
Додано: Вів 27 лис, 2018 00:08
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
antey1969, Кефир медленно и долго сползал. Уже сейчас рентабельность добычи около ноля или в минусе.
Додано: Вів 27 лис, 2018 00:12
Он подошёл к психологическому уровню 100 баксов. Посмотрим, но как то слабо верю что закрепимся ниже в этом году. Итак упали с 220 до 108 на моменте по битфинекс за полторы недели.пусть даже отскока не будет на 150. Но где то флет все равно возможен.
Вхожу не на всю котлету. На 1/3.
Где то ниже 100 в случае чего усреднюсь на остальные 2/3.
Повторюсь, что на таких цифрах уже будет возможность выйти в безубыток. Хомячки будут штурмовать цифру $100 снизу не один раз.
Додано: Вів 27 лис, 2018 11:15
Додано: Вів 27 лис, 2018 11:23
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Всё не угомонитесь, ребята ребята
Бегите на базар за творогом и мёдом, вроде где то пока принимают.....
Додано: Вів 27 лис, 2018 11:32
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Шо та вспомнил про "папу", интересно... как они там....
Многодетный отец продал за биткоины все имущество и поселился с детьми в кемпинге
Додано: Вів 27 лис, 2018 12:22
Да он, к сожалению, не один такой. Даже на этой ветке был человек, который в кредиты залез. Очень жестко, конечно, получилось. Я покупал после сворачивания в 2 раза. Фиксанул один раз прибыль в размере 10% от капитала (50% на позиции). И уже 30% капитала потерял. Можно только посочувствовать народу, который ходлит большие позиции с 17-15-12... или эфир с 1000 или риппл с 90 центов.
Додано: Вів 27 лис, 2018 12:35
Чукча2
Вот он, судя по
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