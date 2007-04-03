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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1378137913801381

Рівень відкупу Біткойну, $?

Криптовалюты , рынок криптовалют 6.6 5 180
1) $6250 і вище
21%
38
2) $6000-$6249
4%
7
3) $5900-$5999
2%
4
4) $5750-$5899
3%
5
5) $5500-$5749
4%
7
6) $5000-$5499
7%
12
7) $4500-$4999
7%
13
8 $3500-$4499
8%
15
9) $2500-$3499
7%
12
10) нижче $2500
37%
67
Всього голосів : 180
Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 14:31

  SiViG написав:Чукча2
Вот он, судя по https://twitter.com/Diditaihuttu, надеется на лучшее.

Чувак решил рискнуть всем капиталом, это его право. Будет холдить до 2020.

"А если что-то пойдёт не так? Тогда мы останемся без денег на некоторое время. Но я не думаю, что это самое худшее из того, что может случиться в жизни."

В общем-то, он прав.
phantom_systems
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Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 15:16

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

  phantom_systems написав:Чувак решил


Если бы чувак жил сам, одно дело...а так и детей в треллер пересадил.
Конечно это его дело, каждый сам кузнец....
Чукча2
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  #<1 ... 1378137913801381
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