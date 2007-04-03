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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 27 лис, 2018 14:31
Чувак решил рискнуть всем капиталом, это его право. Будет холдить до 2020.
"А если что-то пойдёт не так? Тогда мы останемся без денег на некоторое время. Но я не думаю, что это самое худшее из того, что может случиться в жизни."
В общем-то, он прав.
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phantom_systems
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Додано: Вів 27 лис, 2018 15:16
phantom_systems написав:
Чувак решил
Если бы чувак жил сам, одно дело...а так и детей в треллер пересадил.
Конечно это его дело, каждый сам кузнец....
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Чукча2
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Додано: Вів 27 лис, 2018 17:16
Дядька, похоже, слегка сдвинулся на почве бетховена.
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airmax78
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