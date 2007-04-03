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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 28 лис, 2018 00:56
Ethereum написав:
Та я приблизно,при чому тут 892?
Це і буде реальний курс ,а не роздутий. Чи Ви вважаєте по 100к має бути?
Та я понимаю ) Так отталкивайтесь от себестоимости добычи ) А так и 1000 кажется дорого )
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Vitaka
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