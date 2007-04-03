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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1379138013811382

Рівень відкупу Біткойну, $?

Криптовалюты , рынок криптовалют 6.6 5 180
1) $6250 і вище
21%
38
2) $6000-$6249
4%
7
3) $5900-$5999
2%
4
4) $5750-$5899
3%
5
5) $5500-$5749
4%
7
6) $5000-$5499
7%
12
7) $4500-$4999
7%
13
8 $3500-$4499
8%
15
9) $2500-$3499
7%
12
10) нижче $2500
37%
67
Всього голосів : 180
Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 00:56

  Ethereum написав:Та я приблизно,при чому тут 892?
Це і буде реальний курс ,а не роздутий. Чи Ви вважаєте по 100к має бути?


Та я понимаю ) Так отталкивайтесь от себестоимости добычи ) А так и 1000 кажется дорого )
Vitaka
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Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 10:56

Председатель NYSE: криптовалюты бесспорно выживут

Председатель Нью-Йоркской Фондовой Биржи (NYSE) Джеффри Спречер (Jeffrey Sprecher) выразил оптимизм по поводу будущего цифровых валют. По его мнению, они не только выживут, но и останутся отдельным классом активов.
В ходе своего выступления на конференции Consensus Invest Спречер, который также является генеральным директором Intercontinental Exchange (ICE), ответил на вопрос выживут ли цифровые активы:
«Однозначный ответ – да. Однако насчет цен на них мы не уверены».

Спречер выступал на конференции совместно с Келли Лофлер (Kelly Loeffler) – главой криптовалютной платформы Bakkt, старт которой запланирован на начало следующего года и должен ознаменовать приход инвестиционных инвесторов в криптовалютную индустрию.
«Запуск фьючерсов на платформе Bakkt поможет биткоин-трейдерам определить настоящую цену биткоина. Сейчас биткоин торгуется по разным ценам на различных биржах, причем многие из них не регулируются», – заявила Лофлер.
Отметим, что изначально запуск платформы Bakkt был запланирован 12 декабря 2018 года, но затем представители компании заявили о его переносе на 24 января 2019 года.
По мнению главы трейдингового гиганта Susquehanna Барта Смита (Bart Smith), именно Bakkt и Fidelity смогут решить проблему недостатка ликвидности на рынке биткоина. Смит считает, что запуск этих торговых платформ позволит привлечь значительное количество капитала на рынок.
moniks
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 12:59

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Интересно, дно пройдено или в декабре нас ждет последнее-препоследнее дно?
airmax78
 
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