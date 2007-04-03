Додано: Сер 28 лис, 2018 10:56

Председатель Нью-Йоркской Фондовой Биржи (NYSE) Джеффри Спречер (Jeffrey Sprecher) выразил оптимизм по поводу будущего цифровых валют. По его мнению, они не только выживут, но и останутся отдельным классом активов.

В ходе своего выступления на конференции Consensus Invest Спречер, который также является генеральным директором Intercontinental Exchange (ICE), ответил на вопрос выживут ли цифровые активы:

«Однозначный ответ – да. Однако насчет цен на них мы не уверены».



Спречер выступал на конференции совместно с Келли Лофлер (Kelly Loeffler) – главой криптовалютной платформы Bakkt, старт которой запланирован на начало следующего года и должен ознаменовать приход инвестиционных инвесторов в криптовалютную индустрию.

«Запуск фьючерсов на платформе Bakkt поможет биткоин-трейдерам определить настоящую цену биткоина. Сейчас биткоин торгуется по разным ценам на различных биржах, причем многие из них не регулируются», – заявила Лофлер.

Отметим, что изначально запуск платформы Bakkt был запланирован 12 декабря 2018 года, но затем представители компании заявили о его переносе на 24 января 2019 года.

По мнению главы трейдингового гиганта Susquehanna Барта Смита (Bart Smith), именно Bakkt и Fidelity смогут решить проблему недостатка ликвидности на рынке биткоина. Смит считает, что запуск этих торговых платформ позволит привлечь значительное количество капитала на рынок.