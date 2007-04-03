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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1379138013811382

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 6.2 5 18
1) дно вже було пройдено
11%
2
2) не нижче 3500
6%
1
3) 3250-3499
6%
1
4) 3000-3249
17%
3
5) 2750-2999
6%
1
6) 2500-2749
0
0
7) 2250-2499
6%
1
8) 2000-2249
0
0
9) нижче 2000
50%
9
Всього голосів : 18
Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 00:56

  Ethereum написав:Та я приблизно,при чому тут 892?
Це і буде реальний курс ,а не роздутий. Чи Ви вважаєте по 100к має бути?


Та я понимаю ) Так отталкивайтесь от себестоимости добычи ) А так и 1000 кажется дорого )
Vitaka
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Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 10:56

Председатель NYSE: криптовалюты бесспорно выживут

Председатель Нью-Йоркской Фондовой Биржи (NYSE) Джеффри Спречер (Jeffrey Sprecher) выразил оптимизм по поводу будущего цифровых валют. По его мнению, они не только выживут, но и останутся отдельным классом активов.
В ходе своего выступления на конференции Consensus Invest Спречер, который также является генеральным директором Intercontinental Exchange (ICE), ответил на вопрос выживут ли цифровые активы:
«Однозначный ответ – да. Однако насчет цен на них мы не уверены».

Спречер выступал на конференции совместно с Келли Лофлер (Kelly Loeffler) – главой криптовалютной платформы Bakkt, старт которой запланирован на начало следующего года и должен ознаменовать приход инвестиционных инвесторов в криптовалютную индустрию.
«Запуск фьючерсов на платформе Bakkt поможет биткоин-трейдерам определить настоящую цену биткоина. Сейчас биткоин торгуется по разным ценам на различных биржах, причем многие из них не регулируются», – заявила Лофлер.
Отметим, что изначально запуск платформы Bakkt был запланирован 12 декабря 2018 года, но затем представители компании заявили о его переносе на 24 января 2019 года.
По мнению главы трейдингового гиганта Susquehanna Барта Смита (Bart Smith), именно Bakkt и Fidelity смогут решить проблему недостатка ликвидности на рынке биткоина. Смит считает, что запуск этих торговых платформ позволит привлечь значительное количество капитала на рынок.
moniks
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 12:59

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Интересно, дно пройдено или в декабре нас ждет последнее-препоследнее дно?
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 14:51

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З пов.Ірина
Ірина_
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Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 23:17

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

  Kriptogedon написав:Майнит, если монитор не на нее.

Ты не поверишь! Сейчас клацал тот риг, и монитор на 3гб карте! :shock:
Витаха
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 лис, 2018 15:32

Смотрю биток опять несколько раз отпинали вверх. Правда, на последние пинки от уже реагировал не так резво, как на первые. Все норовит клюнуть вниз без подпитки
antey1969
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Повідомлення Додано: Чет 29 лис, 2018 17:09

  antey1969 написав:Смотрю биток опять несколько раз отпинали вверх. Правда, на последние пинки от уже реагировал не так резво, как на первые. Все норовит клюнуть вниз без подпитки

... и альткоины ведут себя также, как и прошлый раз.
Vitaka
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Повідомлення Додано: Суб 01 гру, 2018 06:57

  Zebra написав:Ну если крипта столько же капитала еще соберет, то стрельнет, но я еще тогда в декабре говорил, криптовалюта не сможет потеснить капитализацию наличного американского доллара (тогда 1.5 трлн). Вот она и не потеснила. Криптовалюта нигде не используется, только как фишки в казино. Крипта может потеснить игровой бизнес разве что.

Вы верно предсказали отскок в понедельник, а перед этим правильно спрогнозировали тенденцию к падению курса.
А что скажете сейчас? Куда в ближайшее время вероятно пойдет курс?
Tegularius
 
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Повідомлення Додано: Суб 01 гру, 2018 13:47

Вы верно предсказали отскок в понедельник


Отскок как раз и не задался
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  #<1 ... 1379138013811382
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