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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1380138113821383

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 6.2 5 18
1) дно вже було пройдено
11%
2
2) не нижче 3500
6%
1
3) 3250-3499
6%
1
4) 3000-3249
17%
3
5) 2750-2999
6%
1
6) 2500-2749
0
0
7) 2250-2499
6%
1
8) 2000-2249
0
0
9) нижче 2000
50%
9
Всього голосів : 18
Повідомлення Додано: Суб 01 гру, 2018 14:15

  phantom_systems написав:
  SiViG написав:Чукча2
Вот он, судя по https://twitter.com/Diditaihuttu, надеется на лучшее.

Чувак решил рискнуть всем капиталом, это его право. Будет холдить до 2020.

"А если что-то пойдёт не так? Тогда мы останемся без денег на некоторое время. Но я не думаю, что это самое худшее из того, что может случиться в жизни."

В общем-то, он прав.

https://podcast.bitcoin.com/e584-Taking-The-Leap-Didi-of-The-Bitcoin-Family
Recently featured in the WSJ, the Bitcoin family has been a media sensation since 2017 when they sold their house for bitcoin, began a minimalist lifestyle, and started to travel the world.
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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