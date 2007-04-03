Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 01 гру, 2018 14:15
phantom_systems написав:
Чувак решил рискнуть всем капиталом, это его право. Будет холдить до 2020.
"А если что-то пойдёт не так? Тогда мы останемся без денег на некоторое время. Но я не думаю, что это самое худшее из того, что может случиться в жизни."
В общем-то, он прав.
https://podcast.bitcoin.com/e584-Taking-The-Leap-Didi-of-The-Bitcoin-Family
Recently featured in the WSJ, the Bitcoin family has been a media sensation since 2017 when they sold their house for bitcoin, began a minimalist lifestyle, and started to travel the world.
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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