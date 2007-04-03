RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Криптовалюты ,
рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1380138113821383

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 6.4 5 19
1) дно вже було пройдено
11%
2
2) не нижче 3500
5%
1
3) 3250-3499
5%
1
4) 3000-3249
16%
3
5) 2750-2999
5%
1
6) 2500-2749
0
0
7) 2250-2499
5%
1
8) 2000-2249
0
0
9) нижче 2000
53%
10
Всього голосів : 19
Повідомлення Додано: Суб 01 гру, 2018 14:15

  phantom_systems написав:
  SiViG написав:Чукча2
Вот он, судя по https://twitter.com/Diditaihuttu, надеется на лучшее.

Чувак решил рискнуть всем капиталом, это его право. Будет холдить до 2020.

"А если что-то пойдёт не так? Тогда мы останемся без денег на некоторое время. Но я не думаю, что это самое худшее из того, что может случиться в жизни."

В общем-то, он прав.

https://podcast.bitcoin.com/e584-Taking-The-Leap-Didi-of-The-Bitcoin-Family
Recently featured in the WSJ, the Bitcoin family has been a media sensation since 2017 when they sold their house for bitcoin, began a minimalist lifestyle, and started to travel the world.
Мінімалісти: свої люди
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 14658
З нами з: 09.03.14
Подякував: 862 раз.
Подякували: 830 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 01 гру, 2018 16:18

  Tegularius написав:
  Zebra написав:Ну если крипта столько же капитала еще соберет, то стрельнет, но я еще тогда в декабре говорил, криптовалюта не сможет потеснить капитализацию наличного американского доллара (тогда 1.5 трлн). Вот она и не потеснила. Криптовалюта нигде не используется, только как фишки в казино. Крипта может потеснить игровой бизнес разве что.

Вы верно предсказали отскок в понедельник, а перед этим правильно спрогнозировали тенденцию к падению курса.
А что скажете сейчас? Куда в ближайшее время вероятно пойдет курс?


Пока что вижу только коридор пока цена не устаканится.
Zebra
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6426
З нами з: 21.09.12
Подякував: 477 раз.
Подякували: 801 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 01 гру, 2018 16:23

  Козак-характерник написав:
  Aps написав:
  Козак-характерник написав:Якщо б я не вірив, то не ліз би в цю тему... :P Козак рєбятьонка ніколи не обідіт...Я пишу лише про реальні свої кроки.


Про продажу битка по 10К - 20К я пропустил?

Я перестав бути холдером давно, ще з вересня 2017. Почав торгувати. Міняв монету на монету. Іноді к фіату торгував. Так що позиція не статична, а динамічна. Торгую вже не на свої давно. Все своє і частину заробленого вивів. Так що вже нічим не ризикую. :P В цілому заробив і вивів приблизно 87000$. Біток купляв в серпні 2017 по 4300$. Купив тоді 3 бітка.

пам"ятаю, що була заява назбирати на квартирко у місті Лева..
не склалось... очканув, мабуть
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 14658
З нами з: 09.03.14
Подякував: 862 раз.
Подякували: 830 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 01 гру, 2018 16:37

  airmax78 написав:
  moniks написав:
  airmax78 написав:Потоптались-потоптались на месте и вниз.


Да, эпично :shock:
https://ru.tradingview.com/chart/?symbol=SP%3ASPX

На годовом-то графике все еще в хорошем плюсе. Вы постройте годовой график для крипты в том же масштабе - вот это будет эпично.

зараз епічніше
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 14658
З нами з: 09.03.14
Подякував: 862 раз.
Подякували: 830 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 01 гру, 2018 21:20

  Surfer написав:Отскок как раз и не задался

Почему же, с 3700 до 4300 - чем не отскок?
У матросов нет стоп-лоссов
Tegularius
 
Повідомлень: 747
З нами з: 11.02.14
Подякував: 119 раз.
Подякували: 122 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 01 гру, 2018 23:06

  Tegularius написав:
  Surfer написав:Отскок как раз и не задался

Почему же, с 3700 до 4300 - чем не отскок?

Когда медведи выдохнутся, тогда будет настоящий отскок.
phantom_systems
Аватар користувача
 
Повідомлень: 739
З нами з: 14.04.15
Подякував: 9 раз.
Подякували: 131 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 02 гру, 2018 01:20

  phantom_systems написав:
  Tegularius написав:
  Surfer написав:Отскок как раз и не задался

Почему же, с 3700 до 4300 - чем не отскок?

Когда медведи выдохнутся, тогда будет настоящий отскок.

Куда отскок? Казино фишки подорожают?
До конца 2017 года минимальная цена в сданной беспроблемной новостройке Киева (не пригород) не опустится ниже 14000/м2 за однокомнатную квартиру.
spitfirekdv
 
Повідомлень: 435
З нами з: 06.12.11
Подякував: 50 раз.
Подякували: 42 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1380138113821383
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в контексте 1 ... 7005, 7006, 7007
дядя Caша » Вів 03 кві, 2007 10:53
70060 170793013
Переглянути останнє повідомлення
Нед 02 гру, 2018 00:17
дарий
Валютный рынок в мире 1 ... 649, 650, 651
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6508 1375953
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 30 лис, 2018 09:26
ЛОБ
Наличный (Готівковий) рынок валют 1, 2, 3, 4
Модератор » Пон 29 сер, 2016 15:08
38 39413
Переглянути останнє повідомлення
Вів 29 сер, 2017 16:17
Оранжевое настроение

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
А-Банк (11046)
02.12.2018 00:49
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.