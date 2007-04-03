В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
Zebra написав:Ну если крипта столько же капитала еще соберет, то стрельнет, но я еще тогда в декабре говорил, криптовалюта не сможет потеснить капитализацию наличного американского доллара (тогда 1.5 трлн). Вот она и не потеснила. Криптовалюта нигде не используется, только как фишки в казино. Крипта может потеснить игровой бизнес разве что.
Вы верно предсказали отскок в понедельник, а перед этим правильно спрогнозировали тенденцию к падению курса. А что скажете сейчас? Куда в ближайшее время вероятно пойдет курс?
Пока что вижу только коридор пока цена не устаканится.
Козак-характерник написав:Якщо б я не вірив, то не ліз би в цю тему... Козак рєбятьонка ніколи не обідіт...Я пишу лише про реальні свої кроки.
Про продажу битка по 10К - 20К я пропустил?
Я перестав бути холдером давно, ще з вересня 2017. Почав торгувати. Міняв монету на монету. Іноді к фіату торгував. Так що позиція не статична, а динамічна. Торгую вже не на свої давно. Все своє і частину заробленого вивів. Так що вже нічим не ризикую. В цілому заробив і вивів приблизно 87000$. Біток купляв в серпні 2017 по 4300$. Купив тоді 3 бітка.
пам"ятаю, що була заява назбирати на квартирко у місті Лева.. не склалось... очканув, мабуть
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
На годовом-то графике все еще в хорошем плюсе. Вы постройте годовой график для крипты в том же масштабе - вот это будет эпично.
зараз епічніше
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.