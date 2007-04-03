Додано: Нед 02 гру, 2018 12:18

Кто-то объяснит, если это криптовалюта, то есть деньги (валюта - это деньги), то кто их наделяет стоимостью и гарантирует? Деньги сами по себе бумажки или нолики в компе, которые чего-то стоят, только потому что их наделяют стоимостью и гарантируют центробанки и правительства, а кто наделяет стоимостью и гарантирует криптоденьги? Кто на них пишет "in God we trust", чем они обеспечены (деньги обеспечены ВВП выпускающих их стран, которые производят что-то реальное), кто их защищает (деньги защищают армии и полиции)? Стоимость формируется только тем, что кто-то в них верит и покупает (опять же неясно кто, с каких денег и с какой целью и, вообще, покупает ли или это тизер)? Тогда это в лучшем случае финансовая пирамида, в худшем - мошеничество... Объясните тупому.