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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1381138213831384

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 6.4 5 19
1) дно вже було пройдено
11%
2
2) не нижче 3500
5%
1
3) 3250-3499
5%
1
4) 3000-3249
16%
3
5) 2750-2999
5%
1
6) 2500-2749
0
0
7) 2250-2499
5%
1
8) 2000-2249
0
0
9) нижче 2000
53%
10
Всього голосів : 19
Повідомлення Додано: Нед 02 гру, 2018 12:06

BitZoneUa отжег
1. Біткоїн поширюється світом;
2. Біткоїн нікуди не зникне;
3. Довготривале зберігання біткоїнів вигідне.
_________________________________________________________
Люблю фантастику, особенно с элементом стеба. Жгите еще :lol:
antey1969
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Повідомлення Додано: Нед 02 гру, 2018 12:18

Кто-то объяснит, если это криптовалюта, то есть деньги (валюта - это деньги), то кто их наделяет стоимостью и гарантирует? Деньги сами по себе бумажки или нолики в компе, которые чего-то стоят, только потому что их наделяют стоимостью и гарантируют центробанки и правительства, а кто наделяет стоимостью и гарантирует криптоденьги? Кто на них пишет "in God we trust", чем они обеспечены (деньги обеспечены ВВП выпускающих их стран, которые производят что-то реальное), кто их защищает (деньги защищают армии и полиции)? Стоимость формируется только тем, что кто-то в них верит и покупает (опять же неясно кто, с каких денег и с какой целью и, вообще, покупает ли или это тизер)? Тогда это в лучшем случае финансовая пирамида, в худшем - мошеничество... Объясните тупому.
Grisha1
 
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