BitZoneUa отжег
1. Біткоїн поширюється світом;
2. Біткоїн нікуди не зникне;
3. Довготривале зберігання біткоїнів вигідне.
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Люблю фантастику, особенно с элементом стеба. Жгите еще
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 02 гру, 2018 12:06
BitZoneUa отжег
1. Біткоїн поширюється світом;
2. Біткоїн нікуди не зникне;
3. Довготривале зберігання біткоїнів вигідне.
_________________________________________________________
Люблю фантастику, особенно с элементом стеба. Жгите еще
Додано: Нед 02 гру, 2018 12:39
Фантастику? Ти що не вмієш рахувати цифри?
Я написав факти, які можу підтвердити цифрами.
Кількість користувачів системою Біткоїн збільшується чи зменшується з часом? Отже, якщо збільшується, то біткоїн поширюється світом. Чи ти не згоден?
Ти знаєш, як працює система Біткоїн? Блокчейн, децентралізація, біткоїн-вузли? Якщо розібратись в цих питання, то стає зрозумілим, чтому біткоїн нікуди не зникне. Тільки не треба розповідати про глобальні катастрофи...
Довготривале зберігання біткоїнів вигідне - надати посилання та гугл таблицю з розрахунками, з урахуванням курсів? Я наводив в своєму пості результат такого прорахунку з 10.01.2016 до 10.07.2018.
Фантастика, стьоб і жгітє, це не до мене, це до державної пропаганди і ЗМІ які цю пропаганду поширюють.
Додано: Нед 02 гру, 2018 13:47
Додано: Нед 02 гру, 2018 13:52
Додано: Нед 02 гру, 2018 13:53
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Пропоную вам придбати пучок мого волосся за 3000$. Це обмежений ресурс. Їх кількість обмежена і нізвідки не з'явиться додатково. Поспішайте, подорожчає :mrgreen :
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