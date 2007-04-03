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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1381138213831384

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 6.4 5 19
1) дно вже було пройдено
11%
2
2) не нижче 3500
5%
1
3) 3250-3499
5%
1
4) 3000-3249
16%
3
5) 2750-2999
5%
1
6) 2500-2749
0
0
7) 2250-2499
5%
1
8) 2000-2249
0
0
9) нижче 2000
53%
10
Всього голосів : 19
Повідомлення Додано: Нед 02 гру, 2018 12:06

BitZoneUa отжег
1. Біткоїн поширюється світом;
2. Біткоїн нікуди не зникне;
3. Довготривале зберігання біткоїнів вигідне.
_________________________________________________________
Люблю фантастику, особенно с элементом стеба. Жгите еще :lol:
antey1969
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Повідомлення Додано: Нед 02 гру, 2018 12:39

  antey1969 написав:BitZoneUa отжег
1. Біткоїн поширюється світом;
2. Біткоїн нікуди не зникне;
3. Довготривале зберігання біткоїнів вигідне.
_________________________________________________________
Люблю фантастику, особенно с элементом стеба. Жгите еще :lol:


Фантастику? Ти що не вмієш рахувати цифри?
Я написав факти, які можу підтвердити цифрами.

Кількість користувачів системою Біткоїн збільшується чи зменшується з часом? Отже, якщо збільшується, то біткоїн поширюється світом. Чи ти не згоден?

Ти знаєш, як працює система Біткоїн? Блокчейн, децентралізація, біткоїн-вузли? Якщо розібратись в цих питання, то стає зрозумілим, чтому біткоїн нікуди не зникне. Тільки не треба розповідати про глобальні катастрофи...

Довготривале зберігання біткоїнів вигідне - надати посилання та гугл таблицю з розрахунками, з урахуванням курсів? Я наводив в своєму пості результат такого прорахунку з 10.01.2016 до 10.07.2018.

Фантастика, стьоб і жгітє, це не до мене, це до державної пропаганди і ЗМІ які цю пропаганду поширюють. 8)
BitZoneUa
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Повідомлення Додано: Нед 02 гру, 2018 13:47

  BitZoneUa написав:Перше, що треба усвідомити, це те що біткоїн то є обмежений ресурс. Кількість монет обмежена і вони нізвідки не надрукуються додатково.


Щоденно добувається на $7 200 000 млн монет при курсі $4000.
Zebra
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Повідомлення Додано: Нед 02 гру, 2018 13:52

  Zebra написав:
  BitZoneUa написав:Перше, що треба усвідомити, це те що біткоїн то є обмежений ресурс. Кількість монет обмежена і вони нізвідки не надрукуються додатково.


Щоденно добувається на $7 200 000 млн монет при курсі $4000.

ТСссс! Это же военная тайна :wink:
antey1969
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Повідомлення Додано: Нед 02 гру, 2018 13:53

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

BitZoneUa написав:Не слід забувати, що ринок біткоїна не обмежується торгами на біржах.

Перше, що треба усвідомити, це те що біткоїн то є обмежений ресурс. Кількість монет обмежена і вони нізвідки не надрукуються додатково.

Пропоную вам придбати пучок мого волосся за 3000$. Це обмежений ресурс. Їх кількість обмежена і нізвідки не з'явиться додатково. Поспішайте, подорожчає :mrgreen :
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 02 гру, 2018 14:21

Faceless
Хіба ваш пучок волосся має всі властивості притаманні грошам, які роблять їх зручним засобом обміну і задовольняють потреби сучасного суспільства?

Навіть золото вже не таке зручне... не кажучи вже про інфляційні сурогати, які постійно знецінюються, псуються, і регульовані регулятором.

Сперечатись ви можете, звісно. Але, тільки час напевне покаже, що буде з біткоїном в майбутньому, і що буде з державними паперовими сурогатами.
BitZoneUa
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Повідомлення Додано: Нед 02 гру, 2018 15:44

  BitZoneUa написав:Faceless
Хіба ваш пучок волосся має всі властивості притаманні грошам, які роблять їх зручним засобом обміну і задовольняють потреби сучасного суспільства?

Навіть золото вже не таке зручне... не кажучи вже про інфляційні сурогати, які постійно знецінюються, псуються, і регульовані регулятором.

Сперечатись ви можете, звісно. Але, тільки час напевне покаже, що буде з біткоїном в майбутньому, і що буде з державними паперовими сурогатами.

Ээээ, батенька, не скажите.
Объявления "срочно куплю волосы" я вижу в каждом квартале любого спального микрорайона. А объявления "срочно куплю биток" до сих пор как-то на глаза не попадались.
Так что у Фейслеса товар более востребованный :lol:
antey1969
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