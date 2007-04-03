BitZoneUa отжег
1. Біткоїн поширюється світом;
2. Біткоїн нікуди не зникне;
3. Довготривале зберігання біткоїнів вигідне.
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Люблю фантастику, особенно с элементом стеба. Жгите еще
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 02 гру, 2018 12:06
BitZoneUa отжег
1. Біткоїн поширюється світом;
2. Біткоїн нікуди не зникне;
3. Довготривале зберігання біткоїнів вигідне.
_________________________________________________________
Люблю фантастику, особенно с элементом стеба. Жгите еще
Додано: Нед 02 гру, 2018 12:39
Фантастику? Ти що не вмієш рахувати цифри?
Я написав факти, які можу підтвердити цифрами.
Кількість користувачів системою Біткоїн збільшується чи зменшується з часом? Отже, якщо збільшується, то біткоїн поширюється світом. Чи ти не згоден?
Ти знаєш, як працює система Біткоїн? Блокчейн, децентралізація, біткоїн-вузли? Якщо розібратись в цих питання, то стає зрозумілим, чтому біткоїн нікуди не зникне. Тільки не треба розповідати про глобальні катастрофи...
Довготривале зберігання біткоїнів вигідне - надати посилання та гугл таблицю з розрахунками, з урахуванням курсів? Я наводив в своєму пості результат такого прорахунку з 10.01.2016 до 10.07.2018.
Фантастика, стьоб і жгітє, це не до мене, це до державної пропаганди і ЗМІ які цю пропаганду поширюють.
Додано: Нед 02 гру, 2018 13:47
Додано: Нед 02 гру, 2018 13:52
Додано: Нед 02 гру, 2018 13:53
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Пропоную вам придбати пучок мого волосся за 3000$. Це обмежений ресурс. Їх кількість обмежена і нізвідки не з'явиться додатково. Поспішайте, подорожчає :mrgreen :
Додано: Нед 02 гру, 2018 14:21
Faceless
Хіба ваш пучок волосся має всі властивості притаманні грошам, які роблять їх зручним засобом обміну і задовольняють потреби сучасного суспільства?
Навіть золото вже не таке зручне... не кажучи вже про інфляційні сурогати, які постійно знецінюються, псуються, і регульовані регулятором.
Сперечатись ви можете, звісно. Але, тільки час напевне покаже, що буде з біткоїном в майбутньому, і що буде з державними паперовими сурогатами.
Додано: Нед 02 гру, 2018 14:39
Zebra
Більше того.
Біткоїн має обмежену кількість монет - не більше 21 000 000.
Кожні 210 000 блоків (приблизно раз на 4 роки), винагорода за блок зменшується в 2 рази (називається Halving). 03.01.2009 винагорода була 50 btc, сьогодні 12,5 btc, а у 2020 стане 6,25 btc.
Навіщо в доларах США писати скільки добувається? Добуваються не долари, а біткоїни, які можна використовувати замість доларів.
От наприклад зараз курс впав, і майнери почали вимикати свої ферми, бо не вигідно, якщо ціна за електрику більша за 0,07 баксів/кВт. Відповідно, обчислювальна потужність мережі біткоїн зменшується, ті майнери, які продовжують майнити біткоїни, отримують більше монет, частину яких обмінюють за поточним курсом, щоб оплатити витрати на електрику та обслуговування ферм, а частину - притримують бо не вигідно обмінювати за низьким курсом, створюючи тим самим дефіцит на ринку. Відповідно, якщо попит залишатиметься таким самим або збільшуватиметься і курс бітка поповзе до гори - це макро-процес, який займає приблизно 4 роки. А на мікро рівні, стрибки курсу ініційовані спекулятивними іграми, що не є поганим.
Додано: Нед 02 гру, 2018 15:44
Ээээ, батенька, не скажите.
Объявления "срочно куплю волосы" я вижу в каждом квартале любого спального микрорайона. А объявления "срочно куплю биток" до сих пор как-то на глаза не попадались.
Так что у Фейслеса товар более востребованный
Додано: Нед 02 гру, 2018 17:28
Нарисовался очередной криптошизик.Он и сам и многие тут не понимают, почему энтот самый биткоин опять вырастет в цене.Потому что пузыри не только сдуваются , но и надуваются.Причём по несколько раз.Существует цикличность и фракталы.А всё, что он перечисляет , для эйфории толпы.Бальшой криптошизик МКФ обещал лимон малым криптошизикам, но его переплюнул ещё больший ТЛ, пообещавший уже 10 лимонов.Как тут не поехать рассудком и не видеть сны с лимонами.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
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