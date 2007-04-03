BitZoneUa написав:Faceless
Хіба ваш пучок волосся має всі властивості притаманні грошам, які роблять їх зручним засобом обміну і задовольняють потреби сучасного суспільства?
Навіть золото вже не таке зручне... не кажучи вже про інфляційні сурогати, які постійно знецінюються, псуються, і регульовані регулятором.
Сперечатись ви можете, звісно. Але, тільки час напевне покаже, що буде з біткоїном в майбутньому, і що буде з державними паперовими сурогатами.
Деньги наделяют ценностью правительства и центробанки, они защищены и гарантированны ими и обеспечены ВВП стран, которые их выпускают, иначе это были бы просто бумажки или нолики в компе, еще раз спрашиваю, кто наделяет ценностью биток, если вы уж называете его деньгами, чем он обеспечен и кто его гарантирйет, кто на нем напишет "in God we trust" или что он годится для всех публичных и приватных расчетов?