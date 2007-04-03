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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1382138313841385

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 6.4 5 19
1) дно вже було пройдено
11%
2
2) не нижче 3500
5%
1
3) 3250-3499
5%
1
4) 3000-3249
16%
3
5) 2750-2999
5%
1
6) 2500-2749
0
0
7) 2250-2499
5%
1
8) 2000-2249
0
0
9) нижче 2000
53%
10
Всього голосів : 19
Повідомлення Додано: Нед 02 гру, 2018 19:17

  BitZoneUa написав:Faceless
Хіба ваш пучок волосся має всі властивості притаманні грошам, які роблять їх зручним засобом обміну і задовольняють потреби сучасного суспільства?

Навіть золото вже не таке зручне... не кажучи вже про інфляційні сурогати, які постійно знецінюються, псуються, і регульовані регулятором.

Сперечатись ви можете, звісно. Але, тільки час напевне покаже, що буде з біткоїном в майбутньому, і що буде з державними паперовими сурогатами.

Деньги наделяют ценностью правительства и центробанки, они защищены и гарантированны ими и обеспечены ВВП стран, которые их выпускают, иначе это были бы просто бумажки или нолики в компе, еще раз спрашиваю, кто наделяет ценностью биток, если вы уж называете его деньгами, чем он обеспечен и кто его гарантирйет, кто на нем напишет "in God we trust" или что он годится для всех публичных и приватных расчетов?
Grisha1
 
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