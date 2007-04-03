Додано: Нед 02 гру, 2018 21:02

BitZoneUa



Знаешь ли, я этого дерьма перечитал и пересмотрел в миллион раз больше тебя.Ты здесь будешь опплёван, т к местный контингент более подкованный, чем ты думал.Ты не поленись и прочти тему немного сначала, увидишь кто какое отношение к крипте имеет.Реально из сторонников крипты здесь остались трейдеры и немного майнеров.Т е только те люди, кот научились на ней зарабатывать.А рассказы о счастливом будущем оставь при себе.

Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.