BitZoneUa написав:Faceless Хіба ваш пучок волосся має всі властивості притаманні грошам, які роблять їх зручним засобом обміну і задовольняють потреби сучасного суспільства?
Навіть золото вже не таке зручне... не кажучи вже про інфляційні сурогати, які постійно знецінюються, псуються, і регульовані регулятором.
Сперечатись ви можете, звісно. Але, тільки час напевне покаже, що буде з біткоїном в майбутньому, і що буде з державними паперовими сурогатами.
Деньги наделяют ценностью правительства и центробанки, они защищены и гарантированны ими и обеспечены ВВП стран, которые их выпускают, иначе это были бы просто бумажки или нолики в компе, еще раз спрашиваю, кто наделяет ценностью биток, если вы уж называете его деньгами, чем он обеспечен и кто его гарантирйет, кто на нем напишет "in God we trust" или что он годится для всех публичных и приватных расчетов?
Grisha1 написав:Деньги наделяют ценностью правительства и центробанки, они защищены и гарантированны ими и обеспечены ВВП стран
Да ничем они на самом деле не защищены и не обеспечены. Законодательно продавили их использование на подконтрольной территории и все дела. Сколько в истории было случаев, когда власть теряла контроль над территорией и выпущенные ей фиатные бумажки становились мусором. Ценность любого финансового актива лишь иллюзия.
Знаешь ли, я этого дерьма перечитал и пересмотрел в миллион раз больше тебя.Ты здесь будешь опплёван, т к местный контингент более подкованный, чем ты думал.Ты не поленись и прочти тему немного сначала, увидишь кто какое отношение к крипте имеет.Реально из сторонников крипты здесь остались трейдеры и немного майнеров.Т е только те люди, кот научились на ней зарабатывать.А рассказы о счастливом будущем оставь при себе.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Grisha1 написав:Деньги наделяют ценностью правительства и центробанки, они защищены и гарантированны ими и обеспечены ВВП стран
Да ничем они на самом деле не защищены и не обеспечены. Законодательно продавили их использование на подконтрольной территории и все дела. Сколько в истории было случаев, когда власть теряла контроль над территорией и выпущенные ей фиатные бумажки становились мусором. Ценность любого финансового актива лишь иллюзия.
Можно мне ентой "бумажной иллюзии"? И побольше! И мелочью тоже принимаю...
Біткоїн має обмежену кількість монет - не більше 21 000 000.
Кожні 210 000 блоків (приблизно раз на 4 роки), винагорода за блок зменшується в 2 рази (називається Halving). 03.01.2009 винагорода була 50 btc, сьогодні 12,5 btc, а у 2020 стане 6,25 btc.
Навіщо в доларах США писати скільки добувається? Добуваються не долари, а біткоїни, які можна використовувати замість доларів.
От наприклад зараз курс впав, і майнери почали вимикати свої ферми, бо не вигідно, якщо ціна за електрику більша за 0,07 баксів/кВт. Відповідно, обчислювальна потужність мережі біткоїн зменшується, ті майнери, які продовжують майнити біткоїни, отримують більше монет, частину яких обмінюють за поточним курсом, щоб оплатити витрати на електрику та обслуговування ферм, а частину - притримують бо не вигідно обмінювати за низьким курсом, створюючи тим самим дефіцит на ринку. Відповідно, якщо попит залишатиметься таким самим або збільшуватиметься і курс бітка поповзе до гори - це макро-процес, який займає приблизно 4 роки. А на мікро рівні, стрибки курсу ініційовані спекулятивними іграми, що не є поганим.
Обмеження в 21 000 штук закладене однією константою в коді. Сам кажеш біток розвивається. Захочуть, збільшать кількість монет в кілька разів. Тримачі монет на це ніяк не впливають.
Да ничем это не отскок, и тем более уж совсем не обещанный взрывной рост (на графике указан уровень понедельника, с которого прогнозировался взрывной рост):
но это уже детали.
Поскольку опять насесло новых загонял , свежий прогноз Демуры - он кстати тоже прогнозирует отскок, что в принципе может ожидаться после затяжного падения, тыщ на 5 - вот это я понимаю отскок , с последующим ближайшим уровнем на 2К и дальнейшим падением до 300-400, так что прогнозы в целом неутешительные. особенно для Джона Макафи :