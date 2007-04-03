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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1382138313841385

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 6.4 5 19
1) дно вже було пройдено
11%
2
2) не нижче 3500
5%
1
3) 3250-3499
5%
1
4) 3000-3249
16%
3
5) 2750-2999
5%
1
6) 2500-2749
0
0
7) 2250-2499
5%
1
8) 2000-2249
0
0
9) нижче 2000
53%
10
Всього голосів : 19
Повідомлення Додано: Нед 02 гру, 2018 19:17

  BitZoneUa написав:Faceless
Хіба ваш пучок волосся має всі властивості притаманні грошам, які роблять їх зручним засобом обміну і задовольняють потреби сучасного суспільства?

Навіть золото вже не таке зручне... не кажучи вже про інфляційні сурогати, які постійно знецінюються, псуються, і регульовані регулятором.

Сперечатись ви можете, звісно. Але, тільки час напевне покаже, що буде з біткоїном в майбутньому, і що буде з державними паперовими сурогатами.

Деньги наделяют ценностью правительства и центробанки, они защищены и гарантированны ими и обеспечены ВВП стран, которые их выпускают, иначе это были бы просто бумажки или нолики в компе, еще раз спрашиваю, кто наделяет ценностью биток, если вы уж называете его деньгами, чем он обеспечен и кто его гарантирйет, кто на нем напишет "in God we trust" или что он годится для всех публичных и приватных расчетов?
Grisha1
 
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Повідомлення Додано: Нед 02 гру, 2018 20:56

  Grisha1 написав:Деньги наделяют ценностью правительства и центробанки, они защищены и гарантированны ими и обеспечены ВВП стран

Да ничем они на самом деле не защищены и не обеспечены. Законодательно продавили их использование на подконтрольной территории и все дела. Сколько в истории было случаев, когда власть теряла контроль над территорией и выпущенные ей фиатные бумажки становились мусором. Ценность любого финансового актива лишь иллюзия.
phantom_systems
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Повідомлення Додано: Нед 02 гру, 2018 21:02

BitZoneUa

Знаешь ли, я этого дерьма перечитал и пересмотрел в миллион раз больше тебя.Ты здесь будешь опплёван, т к местный контингент более подкованный, чем ты думал.Ты не поленись и прочти тему немного сначала, увидишь кто какое отношение к крипте имеет.Реально из сторонников крипты здесь остались трейдеры и немного майнеров.Т е только те люди, кот научились на ней зарабатывать.А рассказы о счастливом будущем оставь при себе.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Нед 02 гру, 2018 21:10

  phantom_systems написав:
  Grisha1 написав:Деньги наделяют ценностью правительства и центробанки, они защищены и гарантированны ими и обеспечены ВВП стран

Да ничем они на самом деле не защищены и не обеспечены. Законодательно продавили их использование на подконтрольной территории и все дела. Сколько в истории было случаев, когда власть теряла контроль над территорией и выпущенные ей фиатные бумажки становились мусором. Ценность любого финансового актива лишь иллюзия.


Можно мне ентой "бумажной иллюзии"? И побольше! И мелочью тоже принимаю... :mrgreen:
Vitaka
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Повідомлення Додано: Нед 02 гру, 2018 21:26

  Zebra написав:
Пока что вижу только коридор пока цена не устаканится.


И в каком диапазоне этот корридор,со светом в конце тоннеля??Как по Вашему,Zebra- в январе-феврале ниже 3000 пощупаем??
osafly
 
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Повідомлення Додано: Нед 02 гру, 2018 21:52

  BitZoneUa написав:Zebra
Більше того.

Біткоїн має обмежену кількість монет - не більше 21 000 000.

Кожні 210 000 блоків (приблизно раз на 4 роки), винагорода за блок зменшується в 2 рази (називається Halving). 03.01.2009 винагорода була 50 btc, сьогодні 12,5 btc, а у 2020 стане 6,25 btc.

Навіщо в доларах США писати скільки добувається? Добуваються не долари, а біткоїни, які можна використовувати замість доларів.

От наприклад зараз курс впав, і майнери почали вимикати свої ферми, бо не вигідно, якщо ціна за електрику більша за 0,07 баксів/кВт. Відповідно, обчислювальна потужність мережі біткоїн зменшується, ті майнери, які продовжують майнити біткоїни, отримують більше монет, частину яких обмінюють за поточним курсом, щоб оплатити витрати на електрику та обслуговування ферм, а частину - притримують бо не вигідно обмінювати за низьким курсом, створюючи тим самим дефіцит на ринку. Відповідно, якщо попит залишатиметься таким самим або збільшуватиметься і курс бітка поповзе до гори - це макро-процес, який займає приблизно 4 роки. А на мікро рівні, стрибки курсу ініційовані спекулятивними іграми, що не є поганим.

Обмеження в 21 000 штук закладене однією константою в коді. Сам кажеш біток розвивається. Захочуть, збільшать кількість монет в кілька разів. Тримачі монет на це ніяк не впливають.
Zebra
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Повідомлення Додано: Нед 02 гру, 2018 21:53

  Tegularius написав:
  Surfer написав:Отскок как раз и не задался

Почему же, с 3700 до 4300 - чем не отскок?


Да ничем это не отскок, и тем более уж совсем не обещанный взрывной рост (на графике указан уровень понедельника, с которого прогнозировался взрывной рост):

Зображення

но это уже детали.

Поскольку опять насесло новых загонял , свежий прогноз Демуры - он кстати тоже прогнозирует отскок, что в принципе может ожидаться после затяжного падения, тыщ на 5 - вот это я понимаю отскок , с последующим ближайшим уровнем на 2К и дальнейшим падением до 300-400, так что прогнозы в целом неутешительные. особенно для Джона Макафи :

Степан Демура. Биткоин продолжит падать
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Повідомлення Додано: Нед 02 гру, 2018 21:58

  osafly написав:
  Zebra написав:
Пока что вижу только коридор пока цена не устаканится.


И в каком диапазоне этот корридор,со светом в конце тоннеля??Как по Вашему,Zebra- в январе-феврале ниже 3000 пощупаем??

В 2019 году 2500 вполне реален. Под конец года 3000-4000 был мой прогноз и эфир 100. Все сбылось. Исключительно анализ падения цен на биток и лайткоин в 2014 году.

Я вижу ещё перекос спроса-предложения после снижения вознаграждения за блок. Так что весной летом можно брать, если 2500 станет реальностью.
Zebra
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Повідомлення Додано: Нед 02 гру, 2018 22:02

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

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moniks
 
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