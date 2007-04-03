Zebra написав:
В 2019 году 2500 вполне реален. Под конец года 3000-4000 был мой прогноз и эфир 100. Все сбылось. Исключительно анализ падения цен на биток и лайткоин в 2014 году.
Я вижу ещё перекос спроса-предложения после снижения вознаграждения за блок. Так что весной летом можно брать, если 2500 станет реальностью.
Исходя из этого, рекомендовали бы продать по текущей цене?
Просто резкая, за неделю-две просадка с 6500 почти до 3500 после почти полугода стабильного коридора- выглядит искусственной.
Думаете, к уровням начала ноября в обозримое время уже не вернёмся?