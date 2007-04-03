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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1383138413851386

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 6.4 5 19
1) дно вже було пройдено
11%
2
2) не нижче 3500
5%
1
3) 3250-3499
5%
1
4) 3000-3249
16%
3
5) 2750-2999
5%
1
6) 2500-2749
0
0
7) 2250-2499
5%
1
8) 2000-2249
0
0
9) нижче 2000
53%
10
Всього голосів : 19
Повідомлення Додано: Пон 03 гру, 2018 00:37

  Zebra написав:
В 2019 году 2500 вполне реален. Под конец года 3000-4000 был мой прогноз и эфир 100. Все сбылось. Исключительно анализ падения цен на биток и лайткоин в 2014 году.

Я вижу ещё перекос спроса-предложения после снижения вознаграждения за блок. Так что весной летом можно брать, если 2500 станет реальностью.

Исходя из этого, рекомендовали бы продать по текущей цене?
Просто резкая, за неделю-две просадка с 6500 почти до 3500 после почти полугода стабильного коридора- выглядит искусственной.
Думаете, к уровням начала ноября в обозримое время уже не вернёмся?
У матросов нет стоп-лоссов
Tegularius
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 гру, 2018 01:52

  Tegularius написав:
  Zebra написав:
В 2019 году 2500 вполне реален. Под конец года 3000-4000 был мой прогноз и эфир 100. Все сбылось. Исключительно анализ падения цен на биток и лайткоин в 2014 году.

Я вижу ещё перекос спроса-предложения после снижения вознаграждения за блок. Так что весной летом можно брать, если 2500 станет реальностью.

Исходя из этого, рекомендовали бы продать по текущей цене?
Просто резкая, за неделю-две просадка с 6500 почти до 3500 после почти полугода стабильного коридора- выглядит искусственной.
Думаете, к уровням начала ноября в обозримое время уже не вернёмся?

Помню в 2013 золото резко пустило соплю с 1600 на 1300. С тех пор во флете уже 5 лет.
Тогда причиной стало то, что ETF-фонды слили значительную часть золота одномоментно.

Думаю криптовалюту точно также слили крупные держатели.

Сливать сейчас в убыток не вижу смысла биткоин. Им можно торговать в паре к эфиру, риплу, лайткоину и ждать уполовинивание вознаграждения. После предыдущих 2012 и 2016 надувались пузыри. Значит будет еще пока рынок жив.

Я считаю что до 2020 года биток гарантированно сходит как минимум на 6000.но это может быть последний шанс слиться. Я бы закрывался в ноль и забирал свое. Ожидать новых вершин после просадки капитализации с 800 млрд до 120 рискованно. Слив в ноль будет хорошим решением. Все потому что на 6000 много людей зашло за полгода флета и их побрили одним махом.

6000 уровень поддержки превратился в уровень сопротивления.
Zebra
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  #<1 ... 1383138413851386
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