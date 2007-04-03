Tegularius написав: Zebra написав:
В 2019 году 2500 вполне реален. Под конец года 3000-4000 был мой прогноз и эфир 100. Все сбылось. Исключительно анализ падения цен на биток и лайткоин в 2014 году.
Я вижу ещё перекос спроса-предложения после снижения вознаграждения за блок. Так что весной летом можно брать, если 2500 станет реальностью.
Исходя из этого, рекомендовали бы продать по текущей цене?
Просто резкая, за неделю-две просадка с 6500 почти до 3500 после почти полугода стабильного коридора- выглядит искусственной.
Думаете, к уровням начала ноября в обозримое время уже не вернёмся?
Помню в 2013 золото резко пустило соплю с 1600 на 1300. С тех пор во флете уже 5 лет.
Тогда причиной стало то, что ETF-фонды слили значительную часть золота одномоментно.
Думаю криптовалюту точно также слили крупные держатели.
Сливать сейчас в убыток не вижу смысла биткоин. Им можно торговать в паре к эфиру, риплу, лайткоину и ждать уполовинивание вознаграждения. После предыдущих 2012 и 2016 надувались пузыри. Значит будет еще пока рынок жив.
Я считаю что до 2020 года биток гарантированно сходит как минимум на 6000.но это может быть последний шанс слиться. Я бы закрывался в ноль и забирал свое. Ожидать новых вершин после просадки капитализации с 800 млрд до 120 рискованно. Слив в ноль будет хорошим решением. Все потому что на 6000 много людей зашло за полгода флета и их побрили одним махом.
6000 уровень поддержки превратился в уровень сопротивления.