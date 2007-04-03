Додано: Пон 03 гру, 2018 01:52

Tegularius написав: Zebra написав:

В 2019 году 2500 вполне реален. Под конец года 3000-4000 был мой прогноз и эфир 100. Все сбылось. Исключительно анализ падения цен на биток и лайткоин в 2014 году.



Я вижу ещё перекос спроса-предложения после снижения вознаграждения за блок. Так что весной летом можно брать, если 2500 станет реальностью. В 2019 году 2500 вполне реален. Под конец года 3000-4000 был мой прогноз и эфир 100. Все сбылось. Исключительно анализ падения цен на биток и лайткоин в 2014 году.Я вижу ещё перекос спроса-предложения после снижения вознаграждения за блок. Так что весной летом можно брать, если 2500 станет реальностью.

Исходя из этого, рекомендовали бы продать по текущей цене?

Просто резкая, за неделю-две просадка с 6500 почти до 3500 после почти полугода стабильного коридора- выглядит искусственной.

Думаете, к уровням начала ноября в обозримое время уже не вернёмся? Исходя из этого, рекомендовали бы продать по текущей цене?Просто резкая, за неделю-две просадка с 6500 почти до 3500 после почти полугода стабильного коридора- выглядит искусственной.Думаете, к уровням начала ноября в обозримое время уже не вернёмся?

Помню в 2013 золото резко пустило соплю с 1600 на 1300. С тех пор во флете уже 5 лет.Тогда причиной стало то, что ETF-фонды слили значительную часть золота одномоментно.Думаю криптовалюту точно также слили крупные держатели.Сливать сейчас в убыток не вижу смысла биткоин. Им можно торговать в паре к эфиру, риплу, лайткоину и ждать уполовинивание вознаграждения. После предыдущих 2012 и 2016 надувались пузыри. Значит будет еще пока рынок жив.Я считаю что до 2020 года биток гарантированно сходит как минимум на 6000.но это может быть последний шанс слиться. Я бы закрывался в ноль и забирал свое. Ожидать новых вершин после просадки капитализации с 800 млрд до 120 рискованно. Слив в ноль будет хорошим решением. Все потому что на 6000 много людей зашло за полгода флета и их побрили одним махом.6000 уровень поддержки превратился в уровень сопротивления.