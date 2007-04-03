|
|
|
Криптовалюты , рынок криптовалют
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 03 гру, 2018 00:37
Zebra написав:
В 2019 году 2500 вполне реален. Под конец года 3000-4000 был мой прогноз и эфир 100. Все сбылось. Исключительно анализ падения цен на биток и лайткоин в 2014 году.
Я вижу ещё перекос спроса-предложения после снижения вознаграждения за блок. Так что весной летом можно брать, если 2500 станет реальностью.
Исходя из этого, рекомендовали бы продать по текущей цене?
Просто резкая, за неделю-две просадка с 6500 почти до 3500 после почти полугода стабильного коридора- выглядит искусственной.
Думаете, к уровням начала ноября в обозримое время уже не вернёмся?
У матросов нет стоп-лоссов
-
Tegularius
-
-
- Повідомлень: 749
- З нами з: 11.02.14
- Подякував: 119 раз.
- Подякували: 122 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 03 гру, 2018 01:52
Tegularius написав: Zebra написав:
В 2019 году 2500 вполне реален. Под конец года 3000-4000 был мой прогноз и эфир 100. Все сбылось. Исключительно анализ падения цен на биток и лайткоин в 2014 году.
Я вижу ещё перекос спроса-предложения после снижения вознаграждения за блок. Так что весной летом можно брать, если 2500 станет реальностью.
Исходя из этого, рекомендовали бы продать по текущей цене?
Просто резкая, за неделю-две просадка с 6500 почти до 3500 после почти полугода стабильного коридора- выглядит искусственной.
Думаете, к уровням начала ноября в обозримое время уже не вернёмся?
Помню в 2013 золото резко пустило соплю с 1600 на 1300. С тех пор во флете уже 5 лет.
Тогда причиной стало то, что ETF-фонды слили значительную часть золота одномоментно.
Думаю криптовалюту точно также слили крупные держатели.
Сливать сейчас в убыток не вижу смысла биткоин. Им можно торговать в паре к эфиру, риплу, лайткоину и ждать уполовинивание вознаграждения. После предыдущих 2012 и 2016 надувались пузыри. Значит будет еще пока рынок жив.
Я считаю что до 2020 года биток гарантированно сходит как минимум на 6000.но это может быть последний шанс слиться. Я бы закрывался в ноль и забирал свое. Ожидать новых вершин после просадки капитализации с 800 млрд до 120 рискованно. Слив в ноль будет хорошим решением. Все потому что на 6000 много людей зашло за полгода флета и их побрили одним махом.
6000 уровень поддержки превратился в уровень сопротивления.
-
Zebra
-
-
- Повідомлень: 6434
- З нами з: 21.09.12
- Подякував: 477 раз.
- Подякували: 801 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 03 гру, 2018 09:56
Surfer написав:
свежий прогноз Демуры
Этого так точно случать не стоит. После того как он вещал что доллар вот вот по 200руб станет.
-
Витаха
-
-
- Повідомлень: 149
- З нами з: 11.10.10
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 11 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 03 гру, 2018 10:44
Витаха написав: Surfer написав:
свежий прогноз Демуры
Этого так точно слушать не стоит. После того как он вещал что доллар вот вот по 200руб станет.
Помню помню. Нефть па 20-ть, сказочные репарации каждому украинцу от униженного пу, крембль в руинах
Степа - он веселый, особенно когда на ТВ РБК пьет вискарь в прямом эфире
-
moniks
-
-
- Повідомлень: 1011
- З нами з: 27.08.14
- Подякував: 625 раз.
- Подякували: 160 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 03 гру, 2018 13:21
-
Zebra
-
-
- Повідомлень: 6434
- З нами з: 21.09.12
- Подякував: 477 раз.
- Подякували: 801 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 03 гру, 2018 15:22
[quote="4515597:Zebra"] У парня крыша, конечно, поехала. Но мне он симпатичен. Это был его единственный реальный шанс стать миллионером быстро. И он поставил на него все. Жаль, что он не вышел в кэш на 19куе - просто чтобы вывести свое. Хотя.... Когда твои 100-200 биткоинов делают тебя каждый день на 100-200куе богаче - от этого очень сложно отказаться. Это хуже наркотика.
-
airmax78
-
-
- Повідомлень: 26983
- З нами з: 25.10.12
- Подякував: 699 раз.
- Подякували: 2998 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|70258
|170838555
|
|
|6508
|1376188
|
П'ят 30 лис, 2018 09:26
ЛОБ
|
|38
|39423
|
|