phantom_systems написав:В общем, так и есть. Тем не менее, несмотря на отсутствие поддержки со стороны госструктур, а кое-где и явное сопротивление, крипта многого добилась. Самая успешная попытка создать альтернативу фиату за последние десятилетия. Да и доверие к фиату уже не то, что раньше.
Ничего крипта абсолютно не добилась. В радиусе своего обитания нигде криптой не рассчитаться. Киберфантики за пределы виртуальной экономики не выходят.
phantom_systems написав:В общем, так и есть. Тем не менее, несмотря на отсутствие поддержки со стороны госструктур, а кое-где и явное сопротивление, крипта многого добилась. Самая успешная попытка создать альтернативу фиату за последние десятилетия. Да и доверие к фиату уже не то, что раньше.
Ничего крипта абсолютно не добилась. В радиусе своего обитания нигде криптой не рассчитаться. Киберфантики за пределы виртуальной экономики не выходят.