phantom_systems написав:В общем, так и есть. Тем не менее, несмотря на отсутствие поддержки со стороны госструктур, а кое-где и явное сопротивление, крипта многого добилась. Самая успешная попытка создать альтернативу фиату за последние десятилетия. Да и доверие к фиату уже не то, что раньше.
Ничего крипта абсолютно не добилась. В радиусе своего обитания нигде криптой не рассчитаться. Киберфантики за пределы виртуальной экономики не выходят.
phantom_systems написав:В общем, так и есть. Тем не менее, несмотря на отсутствие поддержки со стороны госструктур, а кое-где и явное сопротивление, крипта многого добилась. Самая успешная попытка создать альтернативу фиату за последние десятилетия. Да и доверие к фиату уже не то, что раньше.
Ничего крипта абсолютно не добилась. В радиусе своего обитания нигде криптой не рассчитаться. Киберфантики за пределы виртуальной экономики не выходят.
Zebra написав:Капля в море. Все расчеты в привязке к доллару или местным валютам. Фактически это не расчет биткоином, а продажа биткоина с одновременной покупкой товара без наличной операции.
Как покупка долларов в кассах банков и одновременным их зачислением на депозит.
Так если в этих точках расплатиться пластиком в гривне (допустим, он золотой-именной и комиссия за трансграничные платежи не проблема), тоже будет конверсия. Тем продавцам гривна нужна ещё меньше, чем битки. Формально товар или услуга обменивается на битки, которые продавец сразу сбрасывает в фиат через обработчика платежа. Точек немного, но они есть и их меньше не становится.
osafly написав:Расчет биткоином по 4$ за транзакцию-чистой воды идиотизм,а не средство платежа.Биткоин-это типа криптомаяка и "первопроходца" В остальном-его функция абсолютно бесполезна,дорога и бестолкова.
Вы ошиблись всего лишь в 100 раз. 1000 сатосиков за трансу = 4 цента