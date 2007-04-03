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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1384138513861387

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 6.4 5 21
1) дно вже було пройдено
10%
2
2) не нижче 3500
5%
1
3) 3250-3499
5%
1
4) 3000-3249
14%
3
5) 2750-2999
10%
2
6) 2500-2749
0
0
7) 2250-2499
5%
1
8) 2000-2249
0
0
9) нижче 2000
52%
11
Всього голосів : 21
Повідомлення Додано: Пон 03 гру, 2018 17:01

  Zebra написав:
  phantom_systems написав:В общем, так и есть. Тем не менее, несмотря на отсутствие поддержки со стороны госструктур, а кое-где и явное сопротивление, крипта многого добилась. Самая успешная попытка создать альтернативу фиату за последние десятилетия. Да и доверие к фиату уже не то, что раньше.

Ничего крипта абсолютно не добилась. В радиусе своего обитания нигде криптой не рассчитаться. Киберфантики за пределы виртуальной экономики не выходят.

Смотря где ваш ареал обитания находится.

https://coinmap.org

Вбейте в поиск какой-нибудь крупный западноевропейский или американский город и увидите места, где можно расплатиться битками. В Нью-Йорке сотня точек, в Лондоне полсотни.
phantom_systems
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Повідомлення Додано: Пон 03 гру, 2018 18:29

Похоже, поход биткоина вверх захлебнулся, не успев как следует начаться.
Судя по всему, толкать вверх устали, и для разнообразия дали пару пинков битке вниз по лестнице
antey1969
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Повідомлення Додано: Пон 03 гру, 2018 18:34

  phantom_systems написав:
  Zebra написав:
  phantom_systems написав:В общем, так и есть. Тем не менее, несмотря на отсутствие поддержки со стороны госструктур, а кое-где и явное сопротивление, крипта многого добилась. Самая успешная попытка создать альтернативу фиату за последние десятилетия. Да и доверие к фиату уже не то, что раньше.

Ничего крипта абсолютно не добилась. В радиусе своего обитания нигде криптой не рассчитаться. Киберфантики за пределы виртуальной экономики не выходят.

Смотря где ваш ареал обитания находится.

https://coinmap.org

Вбейте в поиск какой-нибудь крупный западноевропейский или американский город и увидите места, где можно расплатиться битками. В Нью-Йорке сотня точек, в Лондоне полсотни.

Капля в море. Все расчеты в привязке к доллару или местным валютам.
Фактически это не расчет биткоином, а продажа биткоина с одновременной покупкой товара без наличной операции.

Как покупка долларов в кассах банков и одновременным их зачислением на депозит.
Zebra
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Повідомлення Додано: Пон 03 гру, 2018 19:55

Расчет биткоином по 4$ за транзакцию-чистой воды идиотизм,а не средство платежа.Биткоин-это типа криптомаяка и "первопроходца" В остальном-его функция абсолютно бесполезна,дорога и бестолкова.
osafly
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 гру, 2018 22:51

  Zebra написав:Капля в море. Все расчеты в привязке к доллару или местным валютам.
Фактически это не расчет биткоином, а продажа биткоина с одновременной покупкой товара без наличной операции.

Как покупка долларов в кассах банков и одновременным их зачислением на депозит.

Так если в этих точках расплатиться пластиком в гривне (допустим, он золотой-именной и комиссия за трансграничные платежи не проблема), тоже будет конверсия. Тем продавцам гривна нужна ещё меньше, чем битки. Формально товар или услуга обменивается на битки, которые продавец сразу сбрасывает в фиат через обработчика платежа. Точек немного, но они есть и их меньше не становится.

  osafly написав:Расчет биткоином по 4$ за транзакцию-чистой воды идиотизм,а не средство платежа.Биткоин-это типа криптомаяка и "первопроходца" В остальном-его функция абсолютно бесполезна,дорога и бестолкова.

Вы ошиблись всего лишь в 100 раз. 1000 сатосиков за трансу = 4 цента
phantom_systems
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Повідомлення Додано: Пон 03 гру, 2018 23:08

  phantom_systems написав:Точек немного, но они есть и их меньше не становится.

Сдается мне в свете падения битка на протяжении 2018 года, все эти точки уже плюются, что его принимают. Сегодня приняли, а завтра **а минус 45%, вся прибыль за 2 года ушла :mrgreen: :mrgreen:
Zebra
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Повідомлення Додано: Вів 04 гру, 2018 00:55

  Zebra написав:
  phantom_systems написав:Точек немного, но они есть и их меньше не становится.

Сдается мне в свете падения битка на протяжении 2018 года, все эти точки уже плюются, что его принимают. Сегодня приняли, а завтра **а минус 45%, вся прибыль за 2 года ушла :mrgreen: :mrgreen:

Да им по фиг курс, если сбрасывают в фиат сразу же. Что $4k, что $40k. Карточные комиссии намного выше 1% за процессинг битковых платежей, вот где профит. Может, ещё на налогах что-то сэкономят, так как по факту бартер, а не продажа.
phantom_systems
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