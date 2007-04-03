Додано: Пон 03 гру, 2018 22:51

Zebra написав: Капля в море. Все расчеты в привязке к доллару или местным валютам.

Фактически это не расчет биткоином, а продажа биткоина с одновременной покупкой товара без наличной операции.



Как покупка долларов в кассах банков и одновременным их зачислением на депозит. Капля в море. Все расчеты в привязке к доллару или местным валютам.Фактически это не расчет биткоином, а продажа биткоина с одновременной покупкой товара без наличной операции.Как покупка долларов в кассах банков и одновременным их зачислением на депозит.

osafly написав: Расчет биткоином по 4$ за транзакцию-чистой воды идиотизм,а не средство платежа.Биткоин-это типа криптомаяка и "первопроходца" В остальном-его функция абсолютно бесполезна,дорога и бестолкова. Расчет биткоином по 4$ за транзакцию-чистой воды идиотизм,а не средство платежа.Биткоин-это типа криптомаяка и "первопроходца" В остальном-его функция абсолютно бесполезна,дорога и бестолкова.

Так если в этих точках расплатиться пластиком в гривне (допустим, он золотой-именной и комиссия за трансграничные платежи не проблема), тоже будет конверсия. Тем продавцам гривна нужна ещё меньше, чем битки. Формально товар или услуга обменивается на битки, которые продавец сразу сбрасывает в фиат через обработчика платежа. Точек немного, но они есть и их меньше не становится.Вы ошиблись всего лишь в 100 раз. 1000 сатосиков за трансу = 4 цента