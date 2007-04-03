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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1385138613871388

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 6.5 5 22
1) дно вже було пройдено
9%
2
2) не нижче 3500
5%
1
3) 3250-3499
5%
1
4) 3000-3249
14%
3
5) 2750-2999
9%
2
6) 2500-2749
0
0
7) 2250-2499
5%
1
8) 2000-2249
0
0
9) нижче 2000
55%
12
Всього голосів : 22
Повідомлення Додано: Вів 04 гру, 2018 10:26

  Faceless написав:Чтобы восстановить кошелек быстро - придется пользоваться онлайн-кошельком, либо качать гигабайты и гигабайты в локальный. Очень не быстрая процедура.
Ну и абсолютно и полностью завязано на онлайне.
В целом, как средство платежа нет ни одного плюса по сравнению с, например, карточной транзакцией. Есть плюсы в плане безопасности, но при этот как средство сбережения даже гривна надежнее :mrgreen:

Для тех кто решил радикально поменять климат - это наименьшая из проблем. За то ненужно заморачиваться с НБУ с их 50к в год. Слыхал историю как один чел. из Запорожья так съехал в Коста-Рику
moniks
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 гру, 2018 10:43

  Zebra написав:Потому что за год у лохов украли 45-80% покупательской способности вложенного. Тут ни судов, ни рекета не нужно. Влошили по полной программе.

А скільки купівельної здатності вкрали у гривнєлохов? З 1,82 грн за долар до 28,40 грн за долар + сам долар втрачає купівельну здатність.

Але різниця в тому, що з біткоїном втрата купівельної здатності це наслідок спекуляцій, а з фіатом - це наслідок вікової політики держав.

Ось висловлювання одного економізда (Борис Кушнірук):

"Я уже и не говорю о том, что государство имеет доход, который называется сеньоражем (доход, получаемый от эмиссии денег и присваиваемый эмитентом на праве собственности; сеньораж не следует смешивать с родственным ему понятием "инфляционный налог", – Авт.), связанный с выпуском денег. Поэтому, как только объем инструментов будет претендовать на большую долю, то сразу же государство – и речь идет не только об украинском государстве, а о любом – будет делать шаги, чтобы остановить это. Потому что этот сеньораж будут получать какие-то третьи лица, а не государство в целом", – аргументировал экономист."
BitZoneUa
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