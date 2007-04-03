Faceless написав:Чтобы восстановить кошелек быстро - придется пользоваться онлайн-кошельком, либо качать гигабайты и гигабайты в локальный. Очень не быстрая процедура.
Ну и абсолютно и полностью завязано на онлайне.
В целом, как средство платежа нет ни одного плюса по сравнению с, например, карточной транзакцией. Есть плюсы в плане безопасности, но при этот как средство сбережения даже гривна надежнее
Для тех кто решил радикально поменять климат - это наименьшая из проблем. За то ненужно заморачиваться с НБУ с их 50к в год. Слыхал историю как один чел. из Запорожья так съехал в Коста-Рику